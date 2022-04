“Mindelo é mais que uma peça decorativa de Cabo Verde, ou na economia cabo-verdiana” – Abraão Vicente

14/04/2022 23:19 - Modificado em 14/04/2022 23:19

No dia que Mindelo, São Vicente, celebra os 143 anos da sua elevação à categoria de cidade com uma cerimónia solene no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o Ministro da Cultura e Indústrias Criativas, enquanto representante do governo, destacou a cidade, que conforme o governante, “nasceu para ser uma nova centralidade de Cabo Verde”.

Abraão Vicente, que é também Ministro do Mar, afirmou que nos últimos sete anos, São Vicente transformou-se, modernizou-se, abriu-se, desenvolveu, projetou e internacionalizou-se como nunca, e para sustentar a sua posição, elencou os vários investimentos que a ilha tem recebido, tanto a nível hoteleiro, industrial, cultural e marítimo.

“O governo de Cabo Verde tem privilegiado o reforço do investimento em São Vicente, porque o desenvolvimento desta ilha é um dos expoentes máximos da mudança e dinamização sócio econômica do país”, assegurou Abraão Vicente que diz ainda que a cidade do Mindelo continua a ter os pressupostos das sua afirmação nacional, independente economicamente, sustentável econômico e um farol de desenvolvimento.

Com efeito, “um local onde se pode realizar negócios e contribuir para o desenvolvimento de Cabo Verde”.

Neste sentido, assegurou que o grande desafio elencou, é “pegar na grande riqueza cultural, na vocação marítima, na dinâmica econômica, na sua antiga tradição, ensino e elevado espírito de curiosidade e criatividade, que faz desta cidade uma das principais e uma das mais importantes das ilhas do arquipélago com uma história, patrimônios e condições favoráveis para o desenvolvimento e o bem estar das suas gentes”.

E que embora, tenha havido muitos ganhos ao longo dos anos, os desafios, prosseguiu, continuam a ser os mesmos. “Restituir à ilha a importância que sempre teve nas diferentes relações transatlânticas como um dos pilares incontornáveis para o crescimento econômico e desenvolvimento sustentável do país”.

E não por isso, que salientou, a transferência do Ministério do Mar para a cidade do Mindelo não é um acto meramente político, nem simbólico, mas sim aproveitar da melhor forma o que o mar pode oferecer.

“Do Transhipping de cargas e contentores, do bunkering, a construção e reparação naval, ao processamento, comercialização e distribuição dos produtos do mar, diga-se de passagem, que do mar vai 80% das exportações, bem como a promoção de investimentos na aquacultura.

Abraão Vicente afirmou, também que Mindelo, é “casa das mais pujantes empresas nacionais em todas as áreas que labutam para a cidade e para o país, e é no dizer do ministro uma das mais pujantes cidades do país e das mais pujantes economias da nossa sub-região.

E, portanto, ressaltou que é preciso promover a industrialização sustentável, não só no sector das pescas, do sector digital, e de todas as empresas e sectores. Apostar no turismo, com formações, na cultura, a nível sanitário, na planificação urbana, entre outros.

A abertura da Sessão Solene esteve a cargo do Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, que enalteceu o percurso da cidade e apelou à união de todos em prol de um desenvolvimento que continue a orgulhar os mindelenses e Cabo Verde.

Na sua intervenção Augusto Neves reafirmou que este é um momento importante para ilha, e para a cidade que não obstante o percurso cheio de dificuldades que não tem faltado “ânimo disposição e compromisso em superar estas dificuldades, construindo alternativas sustentáveis para assegurar a todos uma cidade melhor para se viver”.

Após um resumo histórico, o autarca sublinhou que Mindelo, tem sido uma cidade de perspectiva de futuro e que tem como diferencial, a sua capacidade de dar massagem ao próprio ego.

Mindelo foi elevado à categoria de cidade a 14 de Abril de 1879, depois de colonizado em 1795 pelos portugueses.

Elvis Carvalho