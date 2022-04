Aeroporto Internacional Cesária Évora deve recuperar o seu direito de receber voos noturnos

14/04/2022 23:16 - Modificado em 14/04/2022 23:16

O ministro do Mar e da Cultura e Indústrias Criativas, Abraão Vicente, considera que as reinvindicações, de anos, dos Savicentinos, em, receber voos diretos é uma direito e que não deve ser confundida com bairrismo.

“Aqui não se trata de questões de bairrismo ou de lutas napoleónicas para a centralidade das ilhas. É uma questão de direito, de practicidade e de pragmatismo”, afiançou Abraão Vicente, cuja afirmação mereceu uma salva de palmas dos presentes.

Por isso defende, que é preciso que a à empresa Aeroportos e Segurança Aérea (ASA) e à Agência de Aviação Civil (AAC) alterem a lei e “remover imediatamente” e por “interesse nacional” o problema que impede a cidade do Mindelo de receber tais operações à noite.

O governante fez o apelo hoje na cerimónia de comemoração dos 143 anos da cidade do Mindelo, nos Paços do Concelho.

Para Abraão Vicente, é “inconcebível” que o Aeroporto Cesária Évora, ainda não tenha condições nocturnas para receber voos, “ainda mais com a dinâmica de construções de hotéis na ilha”.

De recordar que em Janeiro de 2020, o Ministro de Estado e dos Assuntos Parlamentares, Fernando Elísio Freire garantiu aos Mindelenses, por ocasião do Dia do Município de São Vicente, que o Aeroporto Internacional Cesária Évora irá ser adaptado para receber voos noturnos, ainda naquele ano.

E dois anos após a promessa, o ministro Abraão Vicente, após várias chamadas de atenção da sociedade civil, partidos, entidades, empresas e instituições, trouxe a temática ao debate.

O Aeroporto Internacional Cesária Évora precisa, conforme informações apuradas de ser equipado com um instrumento fundamental, que se chama ILS – sistema de aterragem por instrumentos, também conhecido pela sigla ILS (InstrumentLanding System). E não o GNSS.(e não o sistema de nevegação global por satelite) O ILS, ´´e um sistema que permite uma aproxima e aterragem, em condições adversas do estado do tempo, por exemplo bruma seca. A aeronave pode aterrar sem ver a cabeceira da pista. (Visibilidade Nula). Tende o ILS instalado já pode aterrar de noite, com ajuda de outros acessórios.