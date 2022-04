Número de pessoas que querem casar diminui em 2020

Em comunicado de imprensa sobre estatísticas vitais, nascimentos, óbitos e casamentos de 2019-2020, o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) deu conta que em 2019 houve uma redução de 102 casamentos em relação a 2018, e em 2020 apresentou-se uma diminuição de 729 casamentos face a 2019.

Ou seja, em Cabo Verde registou em 2019 e 2020 um total de 3.751 casamentos, sendo 2.240 em 2019, e 1.115 em 2020.

O que traduz, segundo o instituto, conforme o número de casamentos por cada 1.000 habitantes de 4,3‰ em 2018, 4,1‰ em 2019 e 2,7‰ em 2020.

De acordo com os dados recolhidos, o INE notou que existe uma tendência para as pessoas se casarem cada vez mais tarde, independentemente do sexo, e, por conseguinte, observa-se um aumento da idade média ao casamento, a par de uma diminuição na diferença das idades médias dos nubentes.

Identificou ainda que a idade média do casamento nas mulheres aumentou de 35 anos, em 2019, para 36, em 2020, e nos homens subiu de 39 para 40 anos no mesmo período.

Do total de casamentos celebrados nos dois anos em apreço, verificou-se que a maioria refere-se a primeiros casamentos, ou seja, os em que ambos os nubentes são solteiros.

Em 2019, estes representam 84,1% e em 2020 representam 85,8% do total dos casamentos.

Conforme a mesma fonte, a maioria dos casamentos celebrados neste período foram na forma civil, sendo 94,2% relativos a 2019 e 97,2% a 2020.

No que diz respeito ao regime de bens acordado pelos nubentes, o instituto constatou que nos dois anos em análise a maioria dos casamentos (43,3%) foram realizados em regime de comunhão de bens adquiridos.

Os casamentos em comunhão geral de bens representam 36,0%, enquanto os celebrados em regime de separação de bens correspondem a 9,1%. Em 2020, do total dos 1.511 casamentos registados, observa-se que 41,8% foram em regime de comunhão de bens adquiridos, 39,6% em regime de comunhão geral de bens e 9,0% em regime de separação de bens.

