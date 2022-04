Mindelense inicia defesa do título frente ao campeão do Maio

14/04/2022 23:10 - Modificado em 14/04/2022 23:12

O campeonato nacional de futebol arranca no dia 14 Maio, com o Mindelense, de São Vicente, a iniciar a defesa do título em casa frente ao representante do Maio, em jogo da primeira jornada do grupo C.

De acordo com o calendário, divulgado pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), nesta primeira jornada, para o grupo A, o campeão de São Nicolau recebe o Varandinha, de Santiago Norte, e Rosariense (Santo Antão Norte) defronta o representante de Santiago Sul, no Estádio João Serra, em Ponta do Sol.

Para o grupo C, o vencedor do campeonato da Boa Vista medirá forças com a representante da Brava, na cidade de Sal-Rei, e o campeão do Sal será o anfitrião da equipa ganhadora do regional de Santo Antão Sul.

Esta primeira ronda fica completa com o jogo, a contar para o grupo C, com o Botafogo, já campeão da ilha do Fogo, a receber a Académica do Mindelo, que já garantiu a segunda posição do campeonato regional de futebol de São Vicente.

A final está marcada para 09 de Julho, sendo que, conforme informa a FCF, as regiões desportivas terão que se candidatar para receber o derradeiro jogo do campeonato de Cabo Verde época 2021/2022.

Calendário dos jogos

Primeira Jornada – 14/15 de Maio

São Nicolau – Santiago Norte (Grupo A)

Santo Antão Norte – Santiago Sul (Grupo A)

Boa Vista – Brava (Grupo B)

Sal – Santo Antão Sul (Grupo B)

Mindelense – Maio (Grupo C)

Fogo – São Vicente (Grupo C)

Segunda Jornada – 21/22 de Maio

Santiago Sul – São Nicolau (Grupo A)

Santiago Norte – Santo Antão Norte (Grupo A)

Santo Antão Sul – Boa Vista (Grupo B)

Brava – Sal (Grupo B)

São Vicente – Mindelense (Grupo C)

Maio – Fogo (Grupo C)

Terceira Jornada – 28/29 de Maio

São Nicolau – Santo Antão Norte (Grupo A)

Santiago Norte – Santiago Sul (Grupo A)

Boa Vista – Sal (Grupo B)

Brava – Santo Antão Sul (Grupo B)

Mindelense – Fogo (Grupo C)

Maio – São Vicente (Grupo C)

Quarta Jornada – 04/05 de Junho

Santiago Sul – Santiago Norte (Grupo A)

Santo Antão Norte – São Nicolau (Grupo A)

Santo Antão Sul – Brava (Grupo B)

Sal – Boa Vista (Grupo B)

São Vicente – Maio (Grupo C)

Fogo – Mindelense (Grupo C)

Quinta Jornada – 11/12 de Junho

São Nicolau – Santiago Sul (Grupo A)

Santo Antão Norte – Santiago Norte (Grupo A)

Boa Vista – Santo Antão Sul (Grupo B)

Sal – Brava (Grupo B)

Mindelense – São Vicente (Grupo C)

Fogo – Maio (Grupo C)

Sexta Jornada – 18/19 de Junho

Santiago Norte – São Nicolau (Grupo A)

Santiago Sul – Santo Antão Norte (Grupo A)

Brava – Boa Vista (Grupo B)

Santo Antão Sul – Sal (Grupo B)

Maio – Mindelense (Grupo C)

São Vicente – Fogo (Grupo C)

Meias Finais

Primeira mão – 25 de Junho

Segunda mão – 02 de Julho

Final

09 de Julho