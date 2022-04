Inter-Ilhas Futsal Cup: seleção de Santiago goleia a equipa do Sal por 10-0

14/04/2022 23:08 - Modificado em 14/04/2022 23:08

A seleção de Santiago goleou esta quarta-feira, no Pavilhão Vavá Duarte, a congénere do Sal por 10-0, no fecho do terceiro dia do Inter-Ilhas Futsal Cup de residentes.

Após esta vitória, o combinado santiaguense lidera o grupo C com seis pontos, mais três que São Vicente, e deixa a formação salense com zero pontos.

No primeiro jogo da noite, para o grupo A, Santo Antão bateu a ilha do Maio por 6-2, conseguindo a sua primeira vitória na prova, depois da derrota no jogo de estreia com o Fogo (2-1).

Santo Antão, Maio e Fogo contam com três pontos cada, pelo que está tudo em aberto na luta pela passagem às meias-finais.

Pelo meio, a contar para o grupo B, liderada pela Brava, com seis pontos, a seleção da Boa Vista venceu a ilha de São Nicolau por 6-5.

O combinado da ilha das Dunas soma os primeiros três pontos, enquanto São Nicolau sofre a sua segunda derrota seguida.

De acordo com o regulamento da prova, passam às meias-finais, marcadas para quinta-feira, 14, o vencedor de cada grupo mais o melhor segundo classificado.

A final está agendada para sábado, 16.

O Núcleo de Oficialização do Futsal em Santiago Sul com esta iniciativa projecta “dinamizar, ainda mais, a modalidade em Santiago Sul, criar eventos de competição e sensibilizar”, sobretudo os jovens, para a prática da modalidade, bem como contribuir para um estilo de vida saudável.