Sindep vai intentar uma acção judicial contra o Governo

14/04/2022 23:02 - Modificado em 14/04/2022 23:02

O Sindicato Nacional dos Professores, SINDEP, vai intentar uma acção judicial contra o Governo, no tribunal de trabalho, relativamente as pendências, na próxima terça-feira, 19 de abril. A informação foi avançada pelo presidente do Sindicato Nacional dos Professores (Sindep), Jorge Cardoso.

”Já está pronta e deveremos entregá-la no máximo na próxima terça-feira, junto do tribunal do trabalho. Relativamente às pendências, pretendemos, inclusive pedir a intervenção das organizações internacionais. No dia 20 teremos visita do secretário-geral da CPLP, e elaboramos uma queixa junto da OIT para, de facto, vermos os problemas dos professores resolvidos. Prometemos que isso acontecerá durante o nosso mandato”, avançou.

Por outro lado, Jorge Cardoso anunciou que a manifestação e “luto” dos professores, agendados para o dia 23 de Abril, foram adiados, contudo o sindicalista, garantiu que se o ministro da Educação, Amadeu Cruz, não cumprir o compromisso de, até Junho, apresentar um cronograma de resolução das pendências dos professores, partirão para a luta.

“Até Junho, para poder ter todas as informações os relatórios que ele (ministro da educação) disse-nos ter solicitado, principalmente junto à inspeção-geral nesta matéria. Pelo benefício da dúvida, entendemos adiar a manifestação e luto que estava previsto para o dia 23 deste mês, que é o dia do professor cabo-verdiano”, explica.

E caso, a promessa foi feita após um encontro com o Sindep, no passado dia 12 de Abril, não for cumprida, será realizada uma greve no dia internacional dos professores que se assinala a 5 de Outubro.