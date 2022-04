Praia/Criminalidade: Polícia apreende, em média, 3 armas em cada 2 dias

14/04/2022 23:01 - Modificado em 14/04/2022 23:03

O Concelho da Praia, Santiago, figura-se no topo das estatísticas no índice de criminalidade no país, sendo a apreensão de armas muito frequente na capital. Esta realidade é confirmada pelo comandante da região de Santiago e Maio, Roberto Fernandes que assegura, no entanto, que a polícia tem em curso diligências para combater o pico da criminalidade que se regista atualmente na cidade capital.

A polícia, diz o comandante, tem feito o seu trabalho no sentido de diminuir os casos de violência que ocorrem na Cidade da Praia, mas admite que nem sempre reportam as suas ações.

O comandante Roberto Fernandes faz uma radiografia das operações que a polícia tem em curso e que resulta, adianta, na apreensão em média de 3 armas em cada 2 dias, em operações realizadas por dois grupos de Operações de Prevenção Criminal.

“Nós fazemos análise da situação operativa, análise das ocorrências registradas e das denúncias registradas e empenhamos estes grupos nos locais e nos momentos onde há maior criminalidade o que permitiu fazer em média 3 apreensões de armas em cada dois dias”, explica.

O número de armas capturadas, explica o comandante da região, é de longe em número superior ao de munições apreendidas durante as operações. O que quer dizer que há mais armas a circularem na Cidade da Praia do que munições, adianta Roberto Fernandes.

A título de exemplo, disse que no ano 2021 apreenderam 401 armas, e apenas 534 munições. O que a seu ver é um número maior, mas de acordo com a capacidade das armas, sobretudo das armas convencionais, é “relativamente pouco”.

Este ano, avançou, já foram apreendidas 178 armas de fogo, mas apenas 125 munições, “número muito pouco maior do que armas de fogo”. “Na maior parte das vezes que nós apreendemos armas, nós não encontramos munições”, reforçou.

Sobre as duas ocorrências na Cidade da Praia nas últimas 24 horas, sendo que há um vídeo a circular nas redes sociais sobre um assalto a mão armada num dos bairros da cidade, o comandante adiantou que os casos são a seguir os seus trâmites legais.

