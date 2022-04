Santo Antão: Operadores turísticos pedem ao PR para exercer sua influência para materialização do aeroporto

14/04/2022 01:03 - Modificado em 14/04/2022 01:03

Os operadores turísticos em Santo Antão pediram, terça-feira, ao Presidente da República que exerça a sua influência junto do Governo com vista à materialização do aeroporto, infra-estrutura que consideram “crucial” para o turismo nesta ilha.

O operador turístico, Carlos Neves, aproveitou a estadia de José Maria Neves em Santo Antão, para o lançamento do Ano Internacional da Montanha, para pedir ao chefe de Estado que persuade o Governo a avançar com este projeto, aguardado com muita expectativa “nos últimos anos” pelos operadores económicos santantonenses.

Outro projeto em relação ao qual, os operadores turísticos esperam também a influência do Presidente da República prende-se com a extensão do porto do Porto Novo para o incremento do turismo de cruzeiros.

Uma outra preocupação dos operadores turísticos em Santo Antão tem a ver com o transporte aéreo doméstico, mais precisamente com a forma como são disponibilizados bilhetes de passagem, situação que, a seu ver, está a afetar o turismo nesta ilha.

O operador Vanderley Costa explicou que o facto de as passagens serem vendidas mensalmente pela companhia aérea não permite aos turistas planificarem com antecedência os circuitos em Santo Antão.

“Por exemplo, dois grupos de turistas pretendiam visitar Santo Antão em Novembro, mas desistiram já que não conseguiram reservar as passagens para aquela data. Os bilhetes são vendidos com antecedência de apenas um mês”, lamentou este operador e guia turístico.

Entretanto, o Governo reiterou, em finais de Março, o compromisso de construir o aeroporto internacional de Santo Antão, sem, contudo, indicar a data concreta para o arranque da obra.

O vice-primeiro-ministro, durante uma visita a Santo Antão, assegurou que, apesar da crise económica mundial, provocada pela pandemia de covid-19 e pela guerra, o executivo está a trabalhar com vista à concretização do aeroporto.

“O aeroporto continua na agenda do Governo, que está a trabalhar para viabilizar esta obra, que representa um compromisso com Santo Antão”, disse.

Inforpress