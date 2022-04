SCM vai aprovar ainda este ano o plano de distribuição dos direitos autorais

14/04/2022 00:57 - Modificado em 14/04/2022 00:57

O presidente da Assembleia Geral da Sociedade Cabo-verdiana de música (SCM), Homero Fonseca, reiterou hoje o compromisso da referida sociedade em continuar a trabalhar e investir na consolidação dos ganhos alcançados nos últimos oito anos de existência da SCM.

Este responsável fez estas declarações em conferência de imprensa realizada esta quarta-feira, na Cidade da Praia, para abordar em resumo os principais temas tratados durante a Assembleia Geral da SCM realizada nos dias 12 e 13 de Abril.

“No ano passado, fizemos quatro assembleias-gerais, o que mostra a vitalidade da Sociedade Cabo-verdiana de Música. Já estamos com oito anos de existência, uma existência que foi ditada pela necessidade sentida pelos músicos cabo-verdianos da existência de uma sociedade gestora de direitos que de facto trabalhasse e agisse em prol da defesa dos interesses dos músicos e que cobrasse e distribuísse direitos”, declarou.

Segundo o presidente da Assembleia Geral, os oito anos de existência é o resultado do “excelente” trabalho da equipa directiva da SCM, que tem trabalhado na defesa dos autores e compositores cabo-verdianos.

“Posso dizer que os músicos, os cooperadores desta sociedade estão satisfeitos com o trabalho feito até este momento. Já começamos a ter resultados do trabalho feito até agora com a distribuição electrónica profissional de direitos de autor. Estamos satisfeitos e a direcção presidida pela Solange Cesarovna está de parabéns”, sublinhou.

As acções levadas a cabo pela SCM, prosseguiu, têm contribuído para que a SCM participasse de eventos internacionais, estabelecendo parcerias com organizações internacionais, contribuído para que os resultados colhidos sejam “muito satisfatórios”.

Homero Fonseca disse ainda que não obstante as dificuldades sentidas pela pandemia da covid-19, em Dezembro, a SCM celebrou uma vitória com distribuição, pela primeira vez, de cerca de nove mil contos a compositores e artistas pelos direitos autorais e conexos.

“Apesar das dificuldades a SCM não parou, trabalhou e com recurso à nossa plataforma digital conseguiu-se dar este passo, um passo gigantesco, rumo à concretização dos objectivos”, afirmou.

Informou, por outro lado, que a SCM representa neste momento mais de mil autores cabo-verdianos, mais de 20 milhões de obras têm protocolos de reciprocidade com um grande número de sociedade estrangeiras e que a adesão dos profissionais da classe tem sido “muito grande”.

A mesma fonte reiterou que a SCM quer continuar a trabalhar para que os objectivos traçados sejam alcançados e em prol de todos aqueles que têm a música como fonte de rendimento, tendo adiantado que essa assembleia geral vai aprovar o plano de distribuição para este ano.

“Temos de continuar a trabalhar, os primeiros passos já foram dados, temos como fazer, temos tecnologias para fazer a recolha e distribuição de forma profissional, o que nos falta é continuar, porque os primeiros passos já foram dados, já estão a surtir efeito e com resultados práticos para os compositores, distribuição do direito do autor direitos conexos”, concluiu.

Por seu turno, a presidente da SCM, Solange Cesarovna, destacou que a sociedade teve nos últimos anos ganhos visíveis e que a mesma tem contado com forte engajamento e parcerias públicas, privadas e internacionais na defesa dos direitos autorais.

Reforçou ainda que a SCM está a cumprir a sua missão e está no dia-a-dia a trabalhar para alcançar a sua visão que é a de defender e remunerar de forma justa e transparente os autores, músicos, compositores e interpretes, arranjadores, produtores musicais e todos que fazem parte do sector musical e criativo cabo-verdiano.

Inforpress