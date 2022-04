São Vicente: Especialistas e defensores do ambiente propõe mudança de lei de mergulho comercial

14/04/2022 00:50 - Modificado em 14/04/2022 00:50

Um grupo de especialistas e defensores do ambiente reúne-se em Mindelo para elaborar uma proposta de mudança de lei de mergulho comercial. É que segundo o biólogo marinho, e um dos promotores do evento, Rui Freitas, a legislação é cheia de “incongruências e sem sentido”, nomeadamente no que a economia azul diz a respeito.

A utilização em simultâneo de garrafas de ar comprimido e espingarda de pesca comercial tem preocupado biólogos, ONG’s, mergulhadores e a sociedade em geral que falam em depredação dos organismos do ecossistema marinho.

A nível internacional, destaca o biólogo, a utilização de garrafas é um “assunto que nos envergonha” e é impossível em pleno seculo XXI Cabo Verde esteja com tais praticas.

Este promotor considera esta pratica “uma coisa estupida e que não faz sentido” e que a lei do mergulho comercial é uma “lei de gabinete”.

E depois de varias alertas dirigidos ao governo, um grupo de cidadãos decidiu realizar um encontro virtual para a elaboração de uma proposta concreta de mudança da lei. Segundo o mesmo é um encontro com pessoas de diversas áreas, apartidárias, sem um corpo institucional, de forma individual.

Esta iniciativa que visa analisar em conjunto esta lei “para fazermos este trabalho de casa que não foi feito para juntamente com pessoas que estão a labutar no terreno descortinar a lei e tentar arranjar ou emendar esta norma. A ideia, segundo Rui Freitas, é tentar fazer uma proposta “mais realística, mais ajustada” com o ambiente e submetê-lo ao governo.

Rui Freitas garante que já há manifestação de interesse de nacionais e também estrangeiros. “temos engenheiros, gestores, ecoturistas, e temos mais de meia centena de pessoas. Conseguimos uma conta premium da Zoom para fazer esta reunião,através de um organismo internacional que promove economia azul e instituições estrangeiras que estão a apoiar uma discussão, um assunto interno do país.

O encontro virtual para a elaboração da proposta de mudança da lei de mergulho comercial que ainda não tem data marcada está a ser organizado pelos biólogos Rui Freitas e Anibal Medina e conta com a colaboração do presidente da Biosfera I, Tomy Melo.

RCV