Banco Mundial aprova financiamento para o projeto Capital Humano, num montante de 26 milhões de dólares

14/04/2022 00:43 - Modificado em 14/04/2022 00:44

Este projeto que visa fortalecer os sistemas de apoio para garantir o acesso aos serviços básicos e melhorar os níveis de empregabilidade entre os jovens e as mulheres cabo-verdianos, já tem garantia do Banco Mundial no valor de 26 milhões de dólares.

Conforme o ministro das Finanças, Olavo Correia, a aposta no Capital Humano é um “pilar-chave”, quando “Cabo Verde perdeu alguns anos com a pandemia da Covid-19”, pelo que é hoje ainda “mais urgente acelerar e elevar os níveis de exigência” nos tocantes à produtividade.

“Sendo o desenvolvimento feito pelas pessoas e para as pessoas, o Capital Humano deve ser o protagonista principal em todo o momento do desenvolvimento do nosso país”, sublinhou na sua pagina oficial do facebook.

Este governante indica que o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável bem como a Agenda 2030 “priorizam os investimentos em capital humano”, com ênfase naquilo que considera ser“empoderamento das jovens e das mulheres”.

Olavo Correia avança que este financiamento do Banco Mundial vai priorizar um conjunto de projetos ligados ao setor da Educação, da Formação Profissional, a Inclusão Social e a Habitação.

“O reforço da parceria com Banco Mundial é de suma importância para a agenda de desenvolvimento de Cabo Verde, pelo que, uma vez mais, agradeço, em nome do Governo e do povo cabo-verdiano, o suporte alocado por este importante parceiro em prol do nosso país, particularmente no momento atual e futuro próximo”, completou Olavo Correia, Ministro das finanças.

AC