IGAE vai apertar o cerco aos comerciantes que tentarem açambarcar ou praticar a especulação dos preços dos produtos alimentares

14/04/2022 00:31 - Modificado em 14/04/2022 00:32

A Inspeção-Geral das Atividades Económicas, IGAE, afirma que vai apertar o cerco aos operadores económicos que não cumprirem as normas estipuladas pela lei quanto a venda de produtos alimentares, sobretudo os da primeira necessidade.

Declarações de Paulo Monteiro na sequencia da reportagem sobre o impacto das medidas anunciadas pelo governo para conter a escalada dos preços dos produtos alimentares no mercado nacional.

Paulo Monteiro adverte que a mão vai ser pesada para com os incumpridores. “Os operadores económicos sabem muito bem que se há especulação nós assumimos e tomamos as medidas que se impõe”, assevera.

Este responsável sublinha que a IGAE está “ciente e preparada” para fiscalizar em todo o Cabo Verde,“se assim o tempo se impuser.”

A IGAE, destaca o inspetor geral, até ainda não constatou no terreno nenhuma tentativa de açambarcamento dos produtos e está de olho também em quem pensa destripular a nível dos preços apesar do mercado ser livre, onde cada um assume os compromissos que tem com a importação dos produtos de 1ª necessidade.

“A IGAE fiscaliza os preços que são tabelados, mas de todo o modo nós temos o compromisso de fiscalizar toda a área económica porque podemos também estar perante uma especulação de preços”, acrescentou.

A IGAE esteve nestes dias em Assomada, ilha de Santiago, sobretudo para fiscalizar as padarias e é para este município que a inspeção vai regressar para reforçar as medidas de fiscalização de acordo com Paulo Monteiro.