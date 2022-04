Cabo Verde com mais um caso e dois recuperados

13/04/2022 00:07 - Modificado em 13/04/2022 00:07

Conforme dados epidemiológicos, Cabo Verde conta esta segunda-feira com 9 casos ativos da Covid-19 em todo o país, quando mais de 74% da população já foi vacinada, e completou um mês e meio sem qualquer óbito por complicações associadas à doença, de acordo com dados oficiais.

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde de Cabo Verde referem que desde o início da pandemia no país, há precisamente dois anos, o arquipélago somou 55.974 casos de Covid-19, que provocaram 401 óbitos, o último dos quais em 22 de fevereiro.

Do total de 326 amostras, somam-se 1 caso novo positivo e 2 recuperados (Ribeira Grande de Santo Antão, 1 e São Vicente 1 e Sal 3) e passa a contabilizar, 55512 casos recuperados.

Nos últimos 15 dias, ou seja, de 28 de março a 10 de abril, foi analisado um total de 3456 amostras (média de 224 amostras analisadas por dia) e identificado um total de 25 casos novos.

A taxa de incidência acumulada a nível nacional, neste período, é de 4 por 100 mil habitantes, a taxa de transmissibilidade (Rt) é de 0,79 e a taxa de positividade foi, em média, 0,8%.

Em relação à vacinação, até 10 de abril, Cabo Verde já utilizou 700825 (67%) doses de vacinas contra a COVID-19, sendo que 318104 (85,9%) adultos já tomaram a 1a dose, 274143 (74%) de adultos já foram completamente vacinados e um total de 58583 (15,8%) já tomou a dose de reforço.