“Vamos levantar o embargo aos produtos agrícolas da ilha, em relação às ilhas do Sal e da Boa Vista” – Primeiro-Ministro

12/04/2022 18:54 - Modificado em 12/04/2022 18:54

Esta boa nova anunciada pelo governo, pela voz do Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, aconteceu durante apresentação do Plano de Retoma Económica em no concelho de Ribeira Grande, Santo Antão, no âmbito de uma visita de dois dias que ilha terminou esta terça-feira.

O governante anunciou em Santo Antão que “vamos levantar o embargo aos produtos agrícolas da ilha, em relação às ilhas do Sal e da Boa Vista”.

Conforme justificou o chefe do executivo, Sal e Boa Vista representam um mercado “emergente, consumidor de produtos agroalimentares” e não representam risco de imediato relativamente à propagação e disseminação da praga dos mil pés.“O governo está a trabalhar, através do Ministério da Agricultura, com a cooperação chinesa, através de um Instituto de Investigação para encontrarmos uma solução estruturante para a praga dos mil pés”, enalteceu.

De recordar que, o plano de Retoma económica apresentado está focado nas Linhas de Crédito para a Agricultura e para as Pescas, cujo objetivo é relançar a atividade económica pelo aumento do clima de confiança dos agentes económicos, libertar o potencial de crescimento da economia com aceleração da transformação e diversificação da economia.

O Chefe do Governo deslocou a ilha das Montanhas com uma comitiva composta pelo Ministro das Comunidades, Jorge Santos, o Ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, o Ministro do Mar, Abraão Vicente, e o Secretário de Estado da Economia Agrária, Miguel da Moura.

O ato contou também com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande e do Paúl, Orlando Delgado e António Aleixo.

AC