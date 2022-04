Inter-Ilhas Futsal Cup: seleção do Maio vence Fogo

12/04/2022 18:47 - Modificado em 12/04/2022 18:47

A selecção de futsal do Maio venceu na segunda-feira, 11, no Pavilhão Vavá Duarte, a congénere do Fogo por 6-4, no seu jogo de estreia no Inter-Ilhas Futsal Cup de residentes.

Em partida a contar para Grupo A, os maienses entraram melhor, estiveram a vencer por 2-0, mas a primeira parte terminou com um empate a três golos.

Na segunda metade, seleção do Maio conseguiu controlar a partida e vencer por 6-4, com a organização a considerar o Wilson Tavares o “homem do jogo.

Sendo assim, Maio e Fogo, que na jornada inaugural vencera Santo Antão por 2-1, lideram este grupo A, com três pontos cada.

Na segunda partida, Brava derrotou Boa Vista por 5-4, na estreia dos jogos do Grupo B, onde também se pontifica a seleção de São Nicolau.

Para esta quarta-feira, a partir das 18h30, Brava volta a entrar em campo para defrontar São Nicolau, para o Grupo B, e São Vicente enfrenta o Sal, equipas do Grupo C.

De acordo com o regulamento da prova, passam às meias-finais, marcadas para quinta-feira, 14, o vencedor de cada grupo mais o melhor segundo classificado. A final está agendada para sábado, 16.

O Núcleo de Oficialização do Futsal em Santiago Sul com esta iniciativa projecta “dinamizar, ainda mais, a modalidade em Santiago Sul, criar eventos de competição e sensibilizar”, sobretudo os jovens, para a prática da modalidade, bem como contribuir para um estilo de vida saudável.