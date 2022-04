Cerca de 760 turistas portugueses escolheram a à ilha do Sal para as férias de pascoa

12/04/2022 18:40 - Modificado em 12/04/2022 18:40

Um Total de 760 turistas provenientes de Portugal procuraram Cabo Verde nos últimos dias, em voo charters, especialmente para a ilha do Sal, conforme avançou diretor de informações da agencia Morabitour, Odair Inocêncio.

Este responsável avançou tem havido uma “forte procura” no mercado cabo-verdiano e nesta quadra de pascoa tem havido, no entanto, um sinal “positivo” de Portugal com turistas chegando ao arquipélago.

Odair Inocêncio avançou que ultimamente chegaram à Cabo Verde quatro voos charters provenientes de Portugal (2 do Porto e 2 de Lisboa) e que traziam muitas pessoas.

Em comparação com o ano passado, este ano vai ter mais. Este ano vai ser introduzido mais dois charter para dar mais oportunidade as vendas e para reforçar o período de pascoa”, acrescentou.

O mesmo adiantou que os 2 charters vão funcionar semanalmente até o mês de novembro, visto que o mercado português está em alta e no inicio de junho a previsão é ter mais 4 charters proveniente de Lisboa e de Porto, perfazendo assim 6 charter semanal de mercado português de junho até outubro/novembro.

São sinais positivos no entender deste responsável, principalmente para o mercado português. “Temos procurado outros mercados, por exemplo, Bulgária que na semana passada houve um voo cheio”

Portanto, destaca, são outros destinos que estão a procura e é uma forma de promover Cabo Verde no exterior e ter outras formas de turismo aqui. “A ideia é apostar também noutros mercados para alem daqueles que já temos”, sublinhou este responsável.

Importa destacar que em cada avião chegaram 190 turistas portugueses, perfazendo um total de 760.

RCV