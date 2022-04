Militares querem instituir o dia nacional do desporto militar em Cabo Verde

12/04/2022 18:08 - Modificado em 12/04/2022 18:09

As Forças Armadas de Cabo Verde tendo em conta a “elevada importância que o desporto tem para a instituição” castrense nacional, pretendem instituir o dia Nacional do Desporto Militar Nacional, como forma de fomentar ainda mais a prática das actividades desportivas nos comandos e unidades miliares.

A intenção foi revelada esta terça-feira, 12 de abril, em São Vicente, no âmbito do Primeiro Congresso Nacional da Educação Física e Desporto nas Forças Armadas, sob o lema “Refletir a Educação Física e o Desporto militar no contexto nacional e Internacional”, realizado no Comando da Primeira Região Militar.

O Comandante da Primeira Região Militar, Capitão-de-Navio Alberto Tavares Teixeira que presidiu a cerimónia de abertura do evento, considerou que o desporto militar tem contribuído de forma positiva para a sociedade Cabo-verdiana, sobretudo na descoberta e formação de novos talentos a nível nacional o que demonstra, conforme este militar “o compromisso da instituição castrense na continuação e preparação psicofísica dos seus militares, assim como o bem-estar dos mesmo”.

“O desenvolvimento da prática desportiva militar deve passar pela colaboração e cooperação entre as diferentes áreas ligadas ao sector, para a assunção de um sentido de responsabilidade solidária entre os diversos agentes desportivos”, logo defende o Capitão-de-Navio Alberto Tavares Teixeira, que a pratica desportiva no seio das forças Armadas, por outro lado via privilegiada da formação de atletas de distinção, como para a massificação e desertificação do desporto e bem-estar.

E que ao longo dos anos, prosseguiu a mesma fonte, as FA vem assumindo “com espirito de entrega e sentido de missão as responsabilidades” que lhe cabem no quadro de desenvolvimento do desporto nacional e encoraja a participação no desporto internacional militar dinamizando, por esta via o intercambio desportivo com as Forças Armadas dos países amigo, conforme as diretrizes do Conselho Internacional do Desporto Militar que tem como valores de solidariedade amizade respeito e utilidade e determinação.

“O Conselho Internacional do Desporto Militar é uma organização mundial do desporto militar e tem como missão endossar a amizade entre os militares dedicado a reunir o pessoal das FA de todas as nações através de actividades desportivas e tem como visão organização mundial do desporto militar aumentar o desporto mutuo solidariedade e promover a paz através das suas diversas actividades”, elencou.

E enquanto membro desta instituição ao apoiar o movimento desportivo do conselho, o Capitão-de-Navio Alberto Tavares Teixeira afirmou que as instituições militar devem comprometer a fomentar a confiança e a coesão entre os militares, motivar e manter em forma dos seus militares, aumentar a atratividade do serviço militar, identificar treinar e motivar talentos e partilhar a experiência internacional.

O Primeiro Congresso Nacional da Educação Física e Desporto nas Forças Armadas que tem como palco o Comando da Primeira Região Militar, em São Vicente, visa conforme o Diretor de formação e Instrução, Capitão Isaías Brito refletir a educação física militar e desporto nas Forças Armadas de forma a ter melhor enquadramento nacional e internacional.