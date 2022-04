Yara dos Santos assinala 20 anos de carreira literária

11/04/2022 23:41

A escritora e presidente da Associação de Relações Públicas de Cabo Verde, Yara dos Santos, que comemora este ano 20 anos de carreira literária, vai assinalar este evento com um leque de atividades, com o objetivo de inspirar as pessoas, em especial os jovens de hoje, que é possível chegarem onde ambicionam e serem aquilo que quiserem.

Do programa de comemoração consta um ciclo de conferências, sobre Comunicação e Liderança, a serem realizadas em várias universidades do país, com arranque no próximo dia 21 de Abril, na Universidade de Santiago, Campus de Assomada.

O ponto alto da comemoração está previsto para meados de Julho, com a publicação de um novo livro da autora intitulado “Segredos para uma vida (mais) feliz”, organizado em parceria com a escritora, professora universitária e coach portuguesa Maria Duarte Bello.

De realçar que esta especial celebração dos 20 anos de carreira de Yara dos Santos assume um forte cariz sócio-educativo. A Escola básica “Paz e Amor”, de Vila Nova, bairro de origem da autora, será a entidade beneficiária na íntegra do montante a arrecadar da venda do livro.

Yara dos Santos, galardoada com várias distinções internacionais, é autora de seis obras literárias: Força de Mulher (2002), Cabo Verde, Tradição e Sabores (2003), Ildo Lobo: a voz crioula (2007), Relações Públicas em Cabo Verde: contribuições (2015), Conversa Aberta com um jovem Relações Públicas (2016) e, por último, Inspirar (2018).

É, ainda, coorganizadora e coautora dos livros: Mulheres e seus destinos (2019) e Tiago uma vida (2021). Figura nas obras coletivas: Liberdade, sempre! (2020) e Inspira Ações (2021) e é posfaciadora do livro: Prometo nunca desistir.