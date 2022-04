“Mau Menino” é o primeiro single do novo álbum “Mulata” de Elida Almeida

11/04/2022 23:18 - Modificado em 11/04/2022 23:18

O primeiro single conhecido é “Mau Menino”, um tema a duas vozes de Elida Almeida com Jimmy P, que chega esta segunda-feira a todas as plataformas de streaming, acompanhado por um videoclipe oficial que estará disponível no YouTube da artista a partir das 19h de hoje. “Mulata” é o quarto registo de originais da cantora e compositora cabo-verdiana Elida Almeida, que tem data de edição já agendada para o final de Outubro deste ano.

Em nota enviada ao Noticias do Norte, a musica “Mau menino” o tema que dá o pontapé de saída para este novo longa-duração, em que Elida Almeida se aventura também em português e desafia Jimmy P a sair da sua zona de conforto.

O resultado é um “dueto brilhante, profundo e emotivo”, que aborda uma relação falhada entre duas pessoas, uma que deu tudo, outra que não soube valorizar. “Quando escrevi esta música achei que encaixava na perfeição com o Jimmy P. Adoro aquele rap mais slow do Jimmy e achei pensei que casaria muito bem com este tema, desafiei-o ele gostou da música, e para mim foi um orgulho partilhá-la com ele”, expressou na nota a artista Elida Almeida.

Já para Jimmy P, refere, “Elida é uma das vozes, se não, a melhor voz da lusofonia da nossa geração. Um dueto que me levou para fora da minha zona de conforto, onde me senti muito confortável e do qual gostei muito de fazer parte”.

“Um álbum do mundo e para o mundo”, é assim que Élida Almeida define este novo trabalho, que será revelado ainda este ano.

Elida Almeida, uma das maiores vozes da atualidade cabo-verdiana, referida por muitos como a líder da nova geração musical do país, encontra-se em fase de finalização do novo trabalho de estúdio. A escolha do nome

Segundo a referida nota, o novo album “Mulata” não é inocente, “pretende espelhar precisamente a mistura que este disco apresenta, o encontro de etnias e de diferentes culturas bem patente em cada faixa”.

O primeiro disco da artista é “Ora doci ora margos” foi um sucesso imediato quelhe garantindo o lugar da “voz da nova geração”. Ao registo de estreia sucedem-se mais dois álbuns de originais: “Kebrada” (2017) e “Gerasonobu” (2020).

AC