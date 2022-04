Campeonato Nacional Sénior Masculino acontece nos moldes tradicionais

11/04/2022 23:24 - Modificado em 11/04/2022 23:24

Após alguma polémica, sobre o novo modelo de organização do Campeonato Nacional Sénior Masculino, a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) veio a público garantir que será realizado nos moldes tradicionais, isso após garantia da companhia aérea Bestfly garantir as condições para a realização da prova.

Conforme a FCF em assembleia realizada na Praia, o nacional de futebol deveria acontecer em Santiago Sul e no Sal, com o figurino de dois grupos, com seis equipas cada, devendo a data e o calendário serem conhecidos nos próximos dias.

Tendo em conta, que as equipas terão de deslocar-se para defrontarem os seus adversários e devido ao problema crónico de ligações inter-ilhas, a companhia aérea Bestfly, a única a operar no país, garantiu após reunião com a FCF que irá garantir que as equipas possam estar no seu destino na altura da prova.

Conforme a assembleia-geral da Federação Cabo-verdiana de Futebol, da tada de 23 Outubro, na Cidade da Praia, o Campeonato Nacional de Futebol deverá a 07 de Maio próximo, um pouco mais tarde que o habitual.

Este ano não haverá a Supertaça Nacional, mas definiu-se as competições a nível do Campeonato Nacional de futebol Sénior, masculino e feminino; da Taça de Cabo Verde a nível masculino. Também foi definida a realização do Torneio Interilhas para Agosto.

Há dois anos que não se realiza o Campeonato Nacional de Futebol. A última edição foi na temporada 2018/2019, e teve como vencedor a equipa do Mindelense que, a 1 de Junho de 2019 derrotou, no Sal, a Oásis, por 3-1.

A FCF convoca a Assembleia-Geral Extraordinária dos seus associados, para esta quarta-feira, na sede da instituição que gere o futebol cabo-verdiano terá dois pontos de ordem, a primeira de revogação da deliberação sobre o modelo concentrado, aprovado na Assembleia Geral do passado sábado, e o sorteio do Campeonato Nacional Sênior Masculino, época 2021/2022.

EC