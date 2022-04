Inter-ilhas Futsal Cup arranca com Santiago a derrotar a seleção de São Vicente

11/04/2022 23:09 - Modificado em 11/04/2022 23:09

A competição “Inter-ilhas Futsal Cup”, arrancou este domingo no Pavilhão Desportivo Vavá Duarte, em Santiago com da seleção da ilha a vencer a seleção de São Vicente por 3-0, no jogo de abertura do deste evento desportivo de residentes para a primeira jornada do Grupo C.

O primeiro jogo foi marcado pelo derrota da seleção de São Vicente sob a equipa de Santiago por 3-0. Na segunda partida, do Grupo A, a seleção do Fogo derrotou a seleção de Santo Antão por 2-1, nesta prova organizada pelo Núcleo de Oficialização do Futsal em Santiago Sul.

A competição prossegue esta segunda-feira com a seleção do Maio a entrar na quadra para defrontar a seleção do Fogo, para o Grupo A, seguida do jogo das seleção da Boa Vista e Brava, equipas do Grupo B.

De acordo com o regulamento da prova, passam às meias-finais, marcadas para quinta-feira, 14 de Abril, o vencedor de cada grupo mais o melhor segundo classificado, e a final está agendada para sábado, 16 de Abril.

Recorda-se que esta competição organizada pelo Núcleo de Oficialização do Futsal em Santiago Sul, conta com a parceria do Instituto do Desporto e da Juventude.

AC