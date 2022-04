XVII Congresso Nacional do PAICV: Participantes esperam um partido mais unido

11/04/2022 23:10 - Modificado em 11/04/2022 23:10

Ainda no rescaldo do XVII Congresso Nacional do PAICV, que aconteceu durante 3 dias na cidade da Praia, alguns participantes chamam atenção pela necessidade de haver uma união interna no partido para se poder mobilizar os militantes e simpatizantes do PAICV.

O novo presidente da comissão regional de São Vicente, Adilson Graça, sublinhou a necessidade de o PAICV se tornar o maior partido autárquico e com “referência” com penetração em termos territoriais para poder conquistar as legislativas de 2026.

Já para José Maria Veiga, a tónica deve ser colocada na união interna para se poder mobilizar os militantes e simpatizantes do partido, caso contrário, um partido que não esteja unido, que tem “desavenças e não há transparência,não tem condições para ir as eleições”.

Por outro lado, o presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, concorda com a necessidade de haver união interna, mas avança que a ambição de qualquer partido é ganhar eleições.

Para o analista político, José António dos Reis, o 17º congresso do PAICV serviu para o partido resolver os seus problemas internos. Este psicólogo e antigo governante da década de 90 disse que estava a espera que Rui Semedo apresentasse as bandeiras do partido para os próximos tempo, mas “isto não transpareceu no discurso do seu presidente”.

O que ficou claro, diz José António dos Reis, é a missão de Rui Semedo na liderança do PAICV para os próximos 3 anos, conforme deixou transparecer no seu discurso.

O analista espera que com o tempo que o partido apresenta aos cabo-verdianos uma visão alternativa para o país e não a mera constatação de problemas e dificuldades.

O XVII Congresso Nacional do PAICV elegeu neste domingo o seu novo Conselho Nacional, composto por 64 militantes, dos quais 54 efetivos e 10 suplentes, numa lista encabeçada por João Baptista Pereira, o líder do grupo parlamentar deste partido.

NN/RCV