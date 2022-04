Académica do Mindelo aproveita empate do CS Mindelense e sobe na liderança do Campeonato

11/04/2022 01:22 - Modificado em 11/04/2022 01:22

A Académica do Mindelo venceu este domingo, 10 de abril, o Castilho em jogo da penúltima jornada do Campeonato Regional de São Vicente, com uma goleada de 5-1, com destaque para o avançado Txukim, camisa 10 da Micá. Ele que foi autor de quatro dos cinco golos apontados. Darrin foi quem abriu o marcador logo aos 04 minutos.

A equipa treinada por Carlos Machado entrou em campo, sabendo de antemão do empate sem golos do Mindelense frente ao Derby, no sábado. Um resultado que deixou a equipa dos estudantes em alerta, já que apenas a vitória importava para o conjunto da Académica do Mindelo, que veio de uma série de recuperação esta temporada e está a um jogo de levantar o troféu de campeão que lhe escapa há mais de 10 anos.

Num jogo intenso, sobretudo na primeira parte, com a equipa da Mica a dominar o jogo do início ao fim, adiantou-se no marcador logo aos minutos por Darrin. E de seguida, Txukin aumentou a vantagem aos 11 minutos e aos 44 minutos fez o terceiro da prova e igualou Mimitxa com 10 golos no campeonato.

Na segunda parte, a jogar com um jogador a mais, após a expulsão de Dillan no final da primeira parte, Txukin deu a machadada final, fez o 4-0, um Hat trck na sua conta pessoal.

A Académica do Mindelo ainda teve tempo de fazer o 5-0 aos 89 minutos de jogo. Outra vez Txukim a deixar a sua marca.

Este avançado com sede de golos, lidera agora com 12 golos a lista de melhor marcador do campeonato regional de São Vicente e é um dos melhores ativos de Carlos Machado neste campeonato.

O número 10 da Académica do Mindelo tem feito uma época espetacular, com várias assistências e hat trick neste campeonato. O primeiro frente ao Derby na segunda volta e agora assinou um poker neste jogo, que só não foi uma vitória sem sofrer golos, porque Groy ao minuto 90+2, marcou o golo de honra da sua equipa.

Numa jogada espetacular à entrada da pequena área, após um passe pela direita de primeira a fazer balançar as redes da baliza defendida por Pol, que nada pôde fazer para evitar o golo.

Enquanto no jogo da jornada que opunha os Leões da Rua da Praia e os Azuis da Praça Estrela ficou no nulo no marcador remetendo o Campeão Nacional para o segundo lugar.

Na cauda da tabela os últimos defrontaram-se, levando a melhor o Salamansa que evitou o rebaixamento para a segunda divisão, remetendo a decisão para a última jornada, após vencer o Farense por 1-0. Melhor jogo esta temporada da equipa do Salamansa que poderia ter vencido a partida com uma vantagem alargada, mas acabou por faltar maior eficácia aos jogadores, que querem ir à Liguilha tentando safar-se da segunda divisão.

O Farense esse por sua conta tem a tarefa mais difícil, jogará contra a Académica na última jornada, este por sua vez vai querer ganhar para vencer o Campeonato Regional 2021/2022.

Resultados da 13ª jornada Campeonato Regional São Vicente.

Batuque 1×0 Falcões

Derby 0x0 Mindelense

Castilho 1×5 Académica

Farense 0x1 Salamansa

Classificação

1 Acadêmica 30 pts

2 Mindelense 28 pts

3 Batuque 25 pts

4 Derby 20 pts

5 Falcões 16 pts

6 Castilho 11 pts

7 Farense 8 pts

8 Salamansa 7 pts

EC