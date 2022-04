São Vicente com 18 projetos contemplados no âmbito do Edital Fomento à Criação Artística Nacional para o Ano Económico 2022

A ilha de São Vicente teve, 18 dos 74 projetos contemplados no âmbito do Edital Fomento à Criação Artística Nacional para o Ano Económico 2022, sendo assim a segunda ilha com mais projectos aprovados, ficando atrás da ilha de Santiago, com 31 projectos.

No total, foram submetidos 206 projetos, dos quais, para esta primeira fase, apenas 74 selecionados, sendo todos eles relativos à criação de uma agenda cultural nacional, posteriormente gerida pela Direção Geral das Artes e das Indústrias Criativas (DGAIC).

Santiago foi a ilha com maior entrada de projetos, um total de 86, sendo a segunda a ilha de São Vicente, com 53 projetos, seguida de Santo Antão com 31 e da ilha do Maio com 25. Da ilha do Sal deram entrada 4 projetos, de São Nicolau 2 e Fogo e Ilha Brava ambas com 2 projetos cada, enquanto da ilha da Boa Vista não se registou nenhuma candidatura.

Distribuídos os projetos por área, estes são contabilizados da seguinte forma: Artes do Palco (Dança, Teatro, Música, Ilusionismo e Stand Up Comedy) 50.3.7%, destaque para música e teatro, Artesanato (grande maioria da ilha do Maio), Design e Moda, 23%, Artes Visuais (Artes plásticas e fotografias) 15.7%, e Literatura 11% dos projetos submetidos.

O Edital Fomento à Criação Artística Nacional para o Ano Económico 2022, visa financiar criações artísticas e culturais vindas da sociedade civil e criadores, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), sendo a maioria de iniciativa pública.

O edital foi lançado no dia 3 de fevereiro e encerrado a 3 de março de 2022, seguindo critérios de candidatura para seleção dos projetos a serem executados em Cabo Verde, todos relacionados à cultura e às indústrias criativas.

Este incentivo financeiro para projetos da sociedade civil e criadores está enquadrado no âmbito do Programa do Governo para a X Legislatura, que coloca a cultura no centro de políticas ativas de criação de emprego e de novas oportunidades para os jovens e criadores cabo-verdianos.

O Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Cultura e das Indústrias, lançou para o Ano Económico 2022 o Edital Fomento à Criação Artística Nacional, o primeiro da X Legislatura, que visa financiar os projetos/criações de artistas e criadores residentes no território nacional.

O MCIC realça que no âmbito do presente edital, os 206 projetos submetidos representam um total de mais de 38.950.000,00 ECV (trinta e oito milhões e novecentos e cinquenta mil escudos cabo-verdianos).

