Nasce em São Vicente a série “Mindelo Convida”

11/04/2022 01:08 - Modificado em 11/04/2022 01:08

A série “Mindelo Convida”, que é dividida em oito episódios, pretende divulgar os novos ritmos e sonoridades da música cabo-verdiana e explorar a fusão entre os ritmos tradicionais e os modernos, num modelo de “café concerto”.

E em cada episódio, que começou a ser gravado este domingo, em São Vicente, conforme a produtora a Agência Caboverdiana de Imagens (ACI), terá um músico de renome, interpreta o seu repertório com uma banda residente, composta por instrumentistas experientes, alguns residentes na Praia, outros no Mindelo.

A Agência Caboverdiana de Imagens (ACI) e a RTP África, começam este domingo, dia 10 de abril, a produção do programa Mindelo Convida. Trata-se de um programa de música ao vivo gravado na cidade do Mindelo, no espaço Mansa Floating Hub.

Para a concretização deste projeto, a Agência Caboverdiana de Imagens conta com uma vasta equipa de profissionais do audiovisual e da produção de eventos que, durante aproximadamente três semanas irão gravar 8 episódios da série.

É também desígnio deste projeto divulgar a cidade do Mindelo e posicioná-la como um importante hub da cultura, da música e das indústrias criativas.

O programa Mindelo Convida tem apresentação de Soraia Deus e direção musical de Kaku Alves. Fazem parte da banda Kaku Alves e Palin Vieira (guitarras), Khaly Angel (teclado), Vando (baixo), Djodjinho (bateria), Totinho (sax).

Nesta série de 8 episódios o Mindelo Convida recebe Carlão, Nelson Freitas, Jennifer Solidade, Dieg, Alberto Koenig, Nancy Vieira, Djodje e Jennifer Dias. As gravações acontecem nos dias 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24 de abril e será Carlão o primeiro convidado.

No sábado, 09, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e Agência Caboverdiana de Imagens assinaram um protocolo de formalização de patrocínio para a realização da série, que será executada através de um financiamento do Núcleo Nacional do Cinema, o NuNac.

Adilson Gomes, coordenador do NuNac, afirmou durante o ato público que o patrocínio ao Mindelo Convida vai ao encontro da estratégia do Núcleo Nacional de Cinema de apoiar projetos audiovisuais de qualidade que garantam visibilidade a Cabo Verde.

Mauricio de Carvalho, diretor geral da ACI salientou a gratidão ao MCIC por apoiar e viabilizar a produção do programa cujo investimento é elevado e à RTP África por ser, há vários anos, uma cadeia emissora que aposta na produção e difusão de conteúdos televisivos inteiramente produzidos em Cabo Verde.

Por seu lado, o Ministro do Mar e Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, , reconheceu a importância do programa Mindelo Convida, não só como um projeto de divulgação da música e dos músicos nacionais mas também da marca Mindelo enquanto cidade marítima, aberta à cultura e ao turismo.

