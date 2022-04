10 atletas cabo-verdianos contempladas com bolsas olímpicas para preparação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024

A Solidariedade Olímpica, mediante candidaturas do Comité Olímpico Cabo-verdiano, decidiu contemplar hoje 10 atletas cabo-verdianos com bolsas olímpicas, para preparação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, nas modalidades do atletismo, boxe, esgrima, ginástica, judo, natação e taekwondo.

De acordo com informações avançadas pelo COC, são contemplados com bolsas olímpicas o atleta Jordin Andrade, os pugilistas David Pina, Ivanusa “Nancy” Moreira e Wilson Semedo, o esgrimista Victor Alvares, a ginasta Márcia Lopes, os judocas Carolina Francês e Djamila Silva, a nadadora Jayla Pina e Nicalas Fernandes, de taekwondo.

À luz do COC, todos os atletas foram escolhidos pelas suas federações nacionais como potenciais participantes nos Jogos Olímpicos, de acordo com os critérios estabelecidos pela Solidariedade Olímpica, como o ranking internacional na sua modalidade, motivação, entre outros.

As candidaturas para as bolsas foram realizadas no ano de 2021, após os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Para o efeito, o COC procede na segunda-feira, 11, a assinatura de memorando de entendimento com Federações beneficiadas.