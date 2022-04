Presidente da República faz a sua primeira visita oficial a Santo Antão

11/04/2022 00:56 - Modificado em 11/04/2022 00:56

O Presidente da república, José aria Neves, estará em Santo Antão a partir de segunda-feira, 11, para a sua primeira visita à ilha enquanto chefe de Estado. Na terça-feira, a ilha acolhe a cerimónia de lançamento do Ano Internacional das Montanhas, que terá lugar no Parque Natural de Cova, Paul e Ribeira da Torre.

Segundo comunicado de imprensa, a Presidência da República decidiu abraçar esta iniciativa da Organização das Nações Unidas e sensibilizar o país para a necessidade de proteger a biodiversidade, visando garantir o bem-estar das comunidades montanhosas e das planícies, mediante uma conservação e desenvolvimento sustentáveis.

O mais alto magistrado da Nação estará, assim, a chamar a todos ao dever de proteção das montanhas, no quadro de uma advocacia a favor da sua conversação, conforme previsto nos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável e na Agenda 2063.

No âmbito desta deslocação de três dias à ilha das montanhas, o PR terá uma agenda focada na questão ambiental, e presidirá, na terça-feira, no Salão Paroquial de Povoação, uma conferência sobre o tema: “A montanha e biodiversidade”, com a participação de alunos dos Liceus de Coculi e Suzete Delgado.

Destaca ainda deslocações a empreendimentos que valorizam a proteção ambiental, além de visitas aos presidentes das câmaras municipais e encontros com forças vivas dos concelhos.