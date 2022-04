Rui Semedo reconhecido presidente efetivo do PAICV no 17º Congresso do partido

Rui Semedo vai ser consagrado presidente efetivo do PAICV no 17º Congresso que arranca esta sexta-feira na cidade da Praia, após uma liderança interina de 10 meses. Nesta nova etapa política Rui Semedo desafia-se a fazer do PAICV um partido “mais forte, unido e mais credível e confiável” e levar o partido para formar o governo em 2026.

“Seguramente estaremos a apresentar aos cabo-verdianos um partido que, à semelhança do passado, enfrenta com determinação, com coragem, com força, com capacidade os desafios presentes e encontrar as melhores respostas para os problemas que os cabo-verdianos vivem neste contexto.”

Para isso, Rui Semedo promete trabalhar com todos os militantes as linhas de atuação que se centram em servir com diálogo. “Servir aos cabo-verdianos com base nos objetivos de trabalharmos para uma sociedade mais justa, mais integradora, mais solidária, mais próspera, mais desenvolvida, com mais oportunidades para todos os caboverdianos”, prometeu o político.

Dialogar, porque onde há tendências a que saber gerir com respeito pela diferença, afiançou Rui Semedo. “Este é um objetivo, criar um espaço onde todos possam se sentir bem dentro do partido, onde todos possam dar a sua contribuição de forma livre, crítica e ajudar no crescimento e na projeção do nosso partido enquanto instrumento de transformação desta sociedade”

Tendo em conta que o mandato de Rui Semedo vai ate 2024, o mesmo disse que em 2026 vai estar a liderar o partido, se os militantes “acreditarem primeiro que eu teria desempenhado bem o meu papel e que é necessário reconfirmar a sua confiança na minha liderança”.

Rui Semedo já havia dito que não vê em Janira Hopffer Almada “líder sombra”. Rui Semedo afiançou ainda que quer ver reconciliados com o PAICV tanto Felisberto Vieira como Júlio Correia e do governo esperam “mais e melhor diálogo”.