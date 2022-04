Ilha do Sal: Projeto Biodiversidade diz que ilha está a ficar sem garoupa

O diretor da Associação Projeto Biodiversidade, na ilha do Sal, Albert Taxonera, disse esta semana, em tom de preocupação, que o ‘stock’ da garoupa está “bastante limitado”, a nível do País e especialmente na ilha. Este responsável falava durante um mini-fórum para a apresentação dos resultados da conservação ambiental na ilha do Sal em 2021.

“Infelizmente a ilha do Sal está a ficar sem garoupa. Muitas das garoupas que compramos em Santa Maria vêm de São Nicolau. Trata-se de uma espécie muito importante a nível comercial. O tamanho mínimo de garoupa a ser pescado é de 27 cm”, comentou.

Explicou que quando se pesca uma garoupa pequena, se se encontra em muita profundidade, quando vem para a superfície a sua vesícula natatória se enche, vomita e morre logo à superfície.

“É uma espécie muito, muito complexa, há que fazer o seu controle para ver se realmente conseguimos recuperar esta população marinha”, almejou.

Tendo esta preocupação em linha de conta, o Projecto Biodiversidade, desenvolveu, no ano passado, uma campanha denominada “sustentável, do mar ao prato”, tendo, a garoupa como espécie-alvo, para aumentar a conscientização de pescadores, peixeiras, restaurantes e consumidores no apoio à pesca sustentável.

Esta campanha de sensibilização, focada em inspirar uma mudança em direcção a práticas de pesca e consumo mais sustentáveis, envolveu pescadores participantes do Programa Guardiões do Mar, bem como as peixeiras que fazem parte do Projecto Empodera.

A iniciativa “sustentável, do mar ao prato” propôs-se a incentivar pescadores, peixeiras, restaurantes e consumidores a respeitarem o tamanho mínimo de captura e venda de várias espécies de peixe populares, incluindo a garoupa, já que o ‘stock’ da espécie está “bastante limitado”, a nível do País e, especialmente, no Sal.

Atendendo que todos temos consumido os recursos marinhos de forma indevida, Taxonera acredita que há oportunidade de recuperar a população marinha de um peixe emblemático, a garoupa, que pode estar em risco de extinção.

As garoupas são habitantes dos oceanos tropicais, subtropicais e temperados, vivendo geralmente em fundos coralinos ou rochosos, onde têm o hábito de se esconderem.

São predadores ativos – a maior parte tem uma boca grande e dentes aguçados e algumas espécies atingem tamanhos enormes – até 2,40 metros e mais de 300 quilogramas de peso.

Devido a sua carne saborosa e macia, as garoupas são peixes muito apreciados na culinária. Têm grande importância para a pesca e algumas espécies são inclusivamente criadas em instalações apropriadas, em zonas costeiras.

