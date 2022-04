Seleção nacional de Andebol vai participar no torneio Garci Nations Cup em Portugal

8/04/2022 22:48 - Modificado em 8/04/2022 22:49

A seleção nacional de andebol sénior masculina foi convidada para participar no torneio Garci Nations Cup, que decorre de 14 a 17 de abril, em Estarreja, Portugal, e que vai servir de preparação para o CAN 2022, a acontecer no próximo mês de junho, em Marrocos.

De acordo com a Federação Caboverdiana de Andebol, a prova vai contar com as participações das seleções sub-20 dos Países Baixos, Hungria e Portugal.

De realçar que o estágio começa a partir do dia 10 e termina no dia 16, em Vila Nova de Gaia, Portugal.

Para essa competição, o seleccionador, o sérvio Ljubomir Obradovic, convocou 17 atletas, sendo Marcos Samuel, lateral esquerdo dos Madrugas de Santo Antão, o único residente a integrar a lista dos convocados.

Lista dos convocados:

Guarda-redes: Lenine Tavares (UFC Torrense – Portugal), Edmilson Gonçalves (1º de Agosto- Angola).

Gilson Correia (Luxemburgo), Gil Baiano (Fuas Roupinho – Portugal), Paulo Moreno (Benfica – Portugal), Felisberto Landim (Boa Hora – Portugal), Marcos Samuel (Madrugas – Cabo Verde), Edmilson Lopes (Póvoa – Portugal), Élio Pina (Fuas Roupinho – Portugal), Délcio Pina (Madeira SAD – Portugal), Nelson Pina (Os Belenenses – Portugal), Leandro Semedo (Ademar Léon – Espanha), Edmilson Araújo (Sporting – Portugal), Gualther Furtado (Avanca – Portugal) e Bruno Landim (Horta – Portugal).