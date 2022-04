Seleção cabo-verdiana de boxe amealhou sete medalhas no Campeonato da Zona II de África

A seleção cabo-verdiana de boxe conquistou sete medalhas no Campeonato da Zona II de África, que terminou esta sexta-feira, em Freetown – Serra Leoa, sendo quatro medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze.

Segundo o selecionador nacional, Adilson Varela, as medalhas de ouro foram conquistados pelos pugilistas Lenick Fernandes, Elisandro Silva, Admilson Carvalho e Sifonelo Borges, nas categorias dos 51 kg, 57 kg, 63.5Kg e 86 Kg, respetivamente.

Ainda conforme explica o mesmo, o atleta Márcio Monteiro ficou pela medalha de Prata, na categoria 60 kg, e os pugilistas Davilson Morais (categoria +92kg) e Hernani Gomes (67kg) conseguiram os galardões de bronze.

Adilson Varela, seleccionador cabo-verdiano da modalidade, enalteceu a boa prestação da comitiva crioula, tendo conseguidos trazar a Cabo Verde quatro ouro, uma prata e duas medalhas de bronze, quando, a seu ver, “pouca gente em Cabo Verde acreditava naquilo que os rapazes já conseguiram”.

Recorda-se que a seleção Cabo-verdiana de boxe competiu no Campeonato d’África de Zona II, que decorreu de 31 de março a 8 de abril, com sete pugilistas residentes, fruto de uma aposta assertiva no torneio e da parceria entre o Instituto do Desporto e da Juventude e a Federação Cabo-verdiana de Boxe.

Chefiada pelo presidente da Federação Cabo-verdiana de Boxe, Manuel da Luz, a caravana cabo-verdiana é composta por 10 elementos, dos quais sete atletas, um árbitro, um treinador e um dirigente. A comitiva regressa no próximo domingo à Praia.

AC