Estabelecimentos que usam música vão começar a pagar direitos autorais

7/04/2022 23:58 - Modificado em 8/04/2022 00:00

Os estabelecimentos nacionais, como restaurantes, bares, lanchonetes, supermercados, lojas, ginásios, hotéis, boates, casas de show, entre outros, que usam música ao vivo ou ambiente vão começar a pagar direitos autorais, conforme a Sociedade Cabo-verdiana da Música (SCM).

Esta informação surge na sequência de um desabafo nas redes sociais e que foi acompanhado de críticas de uma responsável de uma loja de “souvenires” do centro da cidade do Mindelo, São Vicente, que garantiu ter sido informada por agentes da SCM, que terá de pagar, segundo a mesma, dezassete mil escudos (17.000$00) anuais por uma taxa, sujeitando-se a uma coima caso houver desobediência.

A Sociedade Cabo-verdiana da Música em resposta a algumas questões enviadas pelo Notícias do Norte por email, confirmou a informação e negou, por outro lado, o valor referido pela proprietária.

“Temos uma tabela estabelecida, que diz que as lojas do tipo devem pagar uma taxa anual de quatro mil escudos (4.000), que dá cerca de 400 escudos por mês e não 17.000 como afirmou a senhora”, assegurou Djó da Silva, membro da direcção desta entidade de gestão colectiva.

Disse ainda que o país possui uma das taxas mais baixas, tendo em conta a realidade dos seus cidadãos.

Enquanto produtor musical, editor e manager de artistas, com larga experiência em matéria da defesa dos direitos autorais em Cabo Verde e fora do país, Djó da Silva, expõe que existe uma lei e que ela não foi inventada pela SCM. “Cabo Verde assinou o acordo de comércio mundial, que visa dotar o país de instrumentos legais “que permitam definitivamente dignificar o trabalho dos autores e artistas”.

Neste sentido, diz que como isso nunca aconteceu, claro que não é fácil as pessoas aceitarem. “A música foi feita por alguém, que usou da sua criatividade, gastou tempo, recursos. O dinheiro vem de algum lado e devem ter alguma compensação por isso”, sustentou.

E o que está a acontecer neste momento é uma “fiscalização diplomática” que visa informar os responsáveis pelo estabelecimento sobre esta lei. “Desde que ela seja usada por algum fim comercial, devem pagar o montante estabelecido na lei”, frisou este membro da SCM.

“Os estabelecimentos que usam música ambiente, o fazem com o intuito de chamar a sua clientela, de criar um ambiente propício para as pessoas entrarem no local. Oferecem aos seus clientes um ambiente. Não colocam a música para simplesmente animar a Rua de Lisboa”, apontou.

Por outro lado, em resposta via email da SCM, a entidade alegou que a cobrança dos direitos autorais está num processo que vem se normalizado em Cabo Verde, e recordou que muitos dos nossos autores, faleceram infelizmente sem receber os devidos direitos gerados em Cabo Verde ou às vezes sem receber nada.

Algo que, conforme a SCM, irá ser seguramente mudado, quando “o respeito integral da aplicação da lei dos direitos de autor, começar a ser observado por todos que utilizam música fora do ambiente privado”.

Logo, defende que sempre que se utiliza música em ambiente público ou de negócio, é necessário obter uma licença da Sociedade Cabo-verdiana de Música, que é uma Cooperativa de músicos, autores, artistas, produtores e editores musicais, sem fins lucrativos, gerida pelos próprios músicos, e que existe para permitir a justa remuneração aos músicos cabo-verdianos e promover a profissão do Autor e do Artista.

Ressaltou, ainda a SCM que a lei de Direitos Autorais existe em Cabo Verde desde 1990 e a reforma das leis aconteceram em 2009, 2017 e 2019, pelo que, acrescentou, toda a atuação da SCM é legitimada pela lei em vigor no país e também pelos próprios autores e artistas cabo-verdianos.

“Todos os valores legitimamente cobrados estão sendo distribuídos aos seus respetivos titulares ou seja aos autores e artistas a quem os direitos pertencem e a última distribuição dos Direitos Autorais, contemplou os músicos cabo-verdianos, com um valor aproximado a 10 milhões de escudos, conforme o relatório de distribuição”, concluiu a direcção da SCM.

Elvis Carvalho