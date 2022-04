Cabo-verdiano Gelson Fernandes Novo Diretor das Federações de África, nomeado pela FIFA

7/04/2022 23:57 - Modificado em 7/04/2022 23:57

O antigo meio-campista natural de Santiago, Gelson Fernandes foi nomeado pela FIFA para o cargo de Diretor das Federações de África. O atleta que representou a seleção da Suíça assume a nova função no dia 1 de Agosto de 2022.

Ele terá a responsabilidade de supervisionar os serviços para fortalecer o desenvolvimento das africanas por meio do Programa Forward. Atualmente o antigo futebolista é vice-presidente do Sion da Suíça, clube onde fez sua formação.

“Estamos muito satisfeitos por ter Gelson se juntando à equipa da FIFA”, disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino. “Gelson teve uma carreira fantástica como jogador de futebol, e a experiência que ganhou será importante para realizar suas tarefas da melhor maneira possível. Não tenho dúvidas de que Gelson fará um excelente trabalho para nós e o damos as boas-vindas à nossa equipa.”

Durante sua carreira, Gelson representou os clubes, Sion (Suíça), Manchester City, Leicester City (Inglaterra), Saint-Étienne, Stade Rennes (França), Chievo Verona, Udinese (Itália), Sporting (Portugal), Freiburg e Eintracht Frankfurt (Alemanha).

Ele também jogou 67 partidas pela Suíça e marcou duas vezes, marcando de forma memorável o único golo da partida na vitória da Suíça sobre a eventual campeã mundial Espanha por 1 a 0 na Copa do Mundo da FIFA 2010 na África do Sul.

“É uma grande honra e estou muito orgulhoso de ingressar na FIFA”, disse Fernandes. “Eu sou um africano e se você receber uma oferta como essa, você deve fazê-lo porque é uma maneira de devolver algo à África como africano. Vejo como minha obrigação trabalhar pela África e seu futebol”, disse.

O atleta acredita no “potencial incrível” do continente africano e que o futebol pode mudar a vida de muitas pessoas. “O futebol pode fazer muito; tem muito poder. Eu darei tudo com todo o meu coração. É um grande desafio e que tenho orgulho de aceitar”, sublinhou.

NN/Sportsmídia