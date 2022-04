Ministro da saúde garante que para breve serão apresentados os cenários para a construção do novo hospital de referência em Cabo Verde

7/04/2022 23:53 - Modificado em 7/04/2022 23:53

Assinala-se o dia Mundial da Saúde e no âmbito da efeméride o ministério da Saúde em parceria com a OMS e a Associação dos médicos cabo-verdianos radicados nos Estados Unidos foi realizado esta quinta-feira um simpósio cientifico e cultural na Cidade Velha, que reuniu responsáveis e técnicos da saúde de CV, OMS e dos Estados Unidos. Neste coloquio o Arlindo do Rosário avançou que brevemente será apresentado os meandros do projeto do novo hospital que será referência no país.

“Muito em breve vão poder ser apresentados os cenários. Teremos um dossiê relativamente fechado, portanto não só na área da construção, mas também da engenharia financeira para avançar com o projeto. Acredito que em breve teremos respostas desse grande projeto que é a construção de um hospital de referência em Cabo Verde”, avançou o ministro da saúde, Arlindo do Rosário.

No evento, o ministro da saúde assegura que o nosso país tem indicadores de saúde dos países desenvolvidos e demonstra que temos “um bom sistema de saúde”.

Contudo, há ainda desafios a serem vencidos e a construção de um novo hospital é um deles e uma das prioridades do governo. O novo hospital deve atender não só as necessidades do país como também daqueles que nos visitam.

“Vai representar a necessidade de primeiro reduzirmos as evacuações, de encontrar soluções internas para problemas mais complexos na área da saúde. A visão não é só servir Cabo Verde, mas também ser um ponto de referencia para a comunidade da sub-região africana e não só que existe”, disse o governante que acrescentou a infraestrutura traz benefícios para o desenvolvimento do próprio setor de turismo em Cabo verde.

Questionado se sabe de farmácias que cobram taxas adicionais pelo serviço prestado a partir das 22h, o ministro disse que juntamente da entidade que fiscaliza o setor vão apurar o que se sabe e tomar medidas.