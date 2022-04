Parlamento: PAICV acusa governo de abandonar compromissos assumidos e MPD nega declarações

Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição) apresentou hoje uma declaração política no parlamento em que acusou o Governo de ter abandonado os compromissos com que ganhou as eleições em 2016.

O deputado António Fernandes, que deu voz à declaração política, disse que, após quatro Orçamentos do Estado, 2016 a 2019, o Governo abandonou esses compromissos “ainda em período de bonança” e só depois veio a crise pandémica, declarada em 2020, e “encontrou desculpas e até utilizou, provavelmente, de estratagemas para ganhar as eleições de 2021”.

O líder parlamentar do Movimento para a Democracia (MpD – poder), João Gomes, que reagia à declaração política apresentada pela bancada do PAICV, afirmou que esta é a governação “mais difícil” da história de Cabo Verde e justificou, apresentando as dificuldades enfrentadas pelo executivo liderado por Ulisses Correia e Silva que, conforme disse, teve de enfrentar três anos de seca severa, a pandemia da covid-19 e, agora, os efeitos da guerra provocada pela invasão da Rússia à Ucrânia.

“Todos assistimos às dificuldades do ambiente pandémico que agravou o desemprego, que acelerou a perda de rendimento das famílias e que empurrou milhares de pessoas para a pobreza e para pobreza estrema”, declarou António Fernandes do PAICV.

João Gomes defendeu que o Ulisses Correia e Silva e os seus Governos “enfrentaram secas severas, só comparáveis às que deram origem à fome de 47”, afirmando que o próprio grupo parlamentar do PAICV “já assumiu várias vezes que este é o pior período” da história de Cabo Verde, “seja a nível económico seja a nível social”.

O deputado do PAICV considerou que a situação foi agravada pelo próprio Governo com as medidas adoptadas no Orçamento do Estado para 2022, nomeadamente o aumento dos direitos de importação de mais de dois mil produtos, abrangendo alimentos, materiais de construção civil, matérias-primas para medicamentos, produtos para a agricultura e para a pecuária, além de produtos para pesca.

“O aumento do IVA no turismo de 10 para 15%, a imposição de cobrança de 235 contos para despacho de viaturas dos zero aos quatro anos, além do aumento do preço de energia eléctrica até 37%, do preço da água e preço dos transportes interurbanos que já vinham de Outubro de 2021”, especificou o deputado do MPD.

Aquele parlamentar disse que, em 2021, o PAICV exigiu que o Governo tomasse medidas por causa do aumento dos combustíveis, o Governo tomou medidas, nomeadamente, com a redução do IVA para a electricidade de 15 para 08 por cento (%), majoração às empresas com 30% dos custos com água e electricidade e com o aumento da tarifa social de água e electricidade de 30 para 50%.

“Essas medidas incomodaram o PAICV de tal forma que as considerou eleitoralistas”, disse João Gomes.

NN/Inforpress