São Vicente: Clássico entre Derby x Mindelense marca 13ª jornada de futebol

7/04/2022 23:40 - Modificado em 7/04/2022 23:40

@ CS Mindelense

campeonato regional de futebol de São Vicente da primeira divisão entrou na reta final, com as equipas do Mindelense, Académica a procura de conquistar o título e o Batuque, ainda, matematicamente, também com chances de conquistar a prova.

Mindelense e Académica lideram com 27 pontos cada, com vantagem para os penta campeões regionais, caso houver igualdade pontual no final da competição, já que os “Leões da Rua da Praia” derrotaram por duas vezes a Micá.

A formação de Almara somam oito vitórias, três empates e uma derrota em 12 jogos, em que marcaram 20 golos e sofreram oito.

Por seu lado, a Académica soma nove vitórias, zero empates e três derrotas em 12 jogos, em que marcaram 19 golos e sofreram 10.

Nas últimas duas jornadas, CS Mindelense defronta, primeiro o Derby, já no próximo sábado, 09, e Batuque no dia 17, domingo, no fecho da jornada e do campeonato.

O Derby, quarto da tabela classificativa, com 19 pontos, promete um clássico do futebol quente para a penúltima jornada, que pode, ou não decidir o titulo de campeão, visto ser um adversário difícil.

Por seu lado, a Académica do Mindelo, recebe o Castilho, sexto classificado, com 11 pontos, ainda numa zona de perigo para a permanência, juntamente com Farense (oito pontos) e Salamansa (quatro).

O Castilho, no entanto, já não desce automaticamente à 2ª. divisão, mesmo que perca os últimos dois jogos, devido a diferença de pontos para o Salamansa, 11 contra quatro.

Na classificação, Mindelense e Académica repartem a liderança com os mesmos 27 pontos, Batuque é terceiro com 22 pontos e Derby é quarto classificado, com 19 pontos.

Jogos da 13ª. jornada do campeonato:

No sábado, 09, Batuque – Falcões do Norte (14:00) Derby – Mindelense (16:00), e no domingo, 13, Castilho – Académica (14:00) e Farense – Salamansa (16:00).

Na quinta posição estão os Falcões do Norte, com 16 pontos, Castilho tem agora 11 pontos, Farense tem oito pontos, e Salamansa continua no último lugar, com quatro pontos.

EC