Final do “Torneio de Futsal de Mulheres” entre as ilhas do norte acontece em São Vicente

6/04/2022 23:46 - Modificado em 6/04/2022 23:47

Acontece hoje e amanha, 06 e 07 de Abril, no Polivalente de Ribeira Bote, as duas meias-finais do primeiro torneio de futsal de mulheres, da ilha de São Vicente. A final a acontece no próximo sábado, segundo Carlos Ribeiro, do Grupo Dinamizador Região Tour.

A competição que decorre desde do dia 25 de Março, sob o lema “Desporto, Juventude e Género”, com participação de equipas das ilhas de Santo Antão, São Vicente, São Nicolau e Sal, está enquadrado no Março Mês da Mulher, e faz parte do Núcleo de Oficialização do Futsal em São Vicente.

O torneio termina em Maio, por ocasião do dia da Mãe, com a realização de uma “Final Four”.

De acordo com Carlos Ribeiro, São Vicente conhece o seu finalista no próximo sábado, 09, e fica a aguardar o finalista da ilha de Santo Antão, após realização de um Play Off entre as finalistas de Santo Antão Norte e Sul. A finalista será a representante na ilha, na final em São Vicente. A representante do Sal é o Dorense Futebol Clube e Hortelã de São Nicolau.

Com esta edição a chegar ao fim, Carlos Ribeiro encontra-se neste momento em campanha de recolha de apoios para proporcionar uma melhor “Final Four”, entre estas equipas e para isso pede o engajamento de todos, a começar pela questão de transportes que, segundo o mesmo, é essencial para ter as equipas todas em São Vicente. Para edições futuras, propõe alargar o torneio às restantes ilhas.

Mas até lá, durante o Final Four, prossegue, prevê organizar no dia 07 uma gala com presença das equipas que participaram no torneio, e espera conseguir estabelecer parcerias com as organizações que defendem a causa das mulheres.