Cabo Verde regista mais dois casos de Covid-19

6/04/2022 23:25 - Modificado em 6/04/2022 23:25

Cabo Verde voltou, hoje, a aumentar o número de casos de covid-19, com o registo de mais dois casos positivos em São Vicente e São Domingos, ilha de Santiago e 0 recuperação, conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

Do total de 333 amostras recebidas, somam-se 2 caso novo positivo e 0 recuperados, passando o país a contabilizar 11 casos ativos, 55499 casos recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 55963 casos positivos acumulados.

No sentido de mitigar as consequências da pandemia da COVID-19 em Cabo Verde, as autoridades sanitárias apelam as pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a COVID-19 que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível.

Reforçam também o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da COVID-19.

Ao fim de um ano, Cabo Verde já administrou as duas doses da vacina contra a covid-19 a praticamente 75% da população adulta e a dose de reforço vai passar a ser obrigatória para concluir o esquema de vacinação.

EC