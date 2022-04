Boxe: Selecção de Cabo Verde começa a disputar hoje as finais em busca das medalhas de ouro

6/04/2022 00:45 - Modificado em 6/04/2022 00:46

A selecção de boxe de Cabo Verde, que já tem garantido pelo menos cinco medalhas de prata, começa a disputar hoje à noite a final do Campeonato da Zona II de África, que decorre em Freetown, Serra Leoa.

Para esta noite, Lenick Fernandes, Elisandro Silva e Márcio Monteiro sobem ao ringue de Freetown para disputarem as primeiras finais, na luta pela medalha de ouro nos 51, 57 e 60 quilogramas, respectivamente.

A comitiva crioula, que na jornada inaugural conseguiu qualificar três pugilistas para a final, aumentou o seu “score” na noite da segunda-feira, com as qualificações de Sifonelo Borges (86kg) atleta de Santiago Sul, ao eliminar um adversário da Gâmbia e de Admilson Carvalho, 63,3kg, ao deixar pelo caminho (K.O.) um pugilista da Guiné.

Dos seis combates já realizados, Cabo Verde somou uma única derrota, já que Hernâni Gomes, 67kg, perdeu por pontos diante de um senegalês.

Resta ainda por entrar em cena o atleta olímpico cabo-verdiano Davilson Morais, que só vai competir nos próximos dias.

O seleccionador Adilson Varela enaltece a forma como os pugilistas crioulos estão a corresponder, ressalvando que granjeia grande confiança nos seus convocados, não obstante reclamar “alguma desorganização”.

A selecção de Cabo Verde de boxe compete no Campeonato dÁfrica de Zonma II com sete pugilistas, coordenado tecnicamente pelo seleccionador Adilson varela, com o propósito de defender o título nesta prova que decorre de 31 do corrente a 08 de Abril.

A caravana cabo-verdiana é composta 10 elementos, dos quais sete atletas, um árbitro, um treinador e um dirigente.

Inforpress