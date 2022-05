Cuidador de doente mental: “Uma atividade carregada de empatia e alguns contratempos” – Rivério Andrade

O jovem mindelense, Rivério Andrade, de 33 anos, vê na atividade de monitor de doentes mentais uma forma de mostrar que todos são iguais e que é importante cuidar de quem precisa ser cuidado. E porque nem todos os dias são iguais no Centro de Apoio a Doentes Mentais em Vila Nova, São Vicente, cada chegada no local de trabalho é uma incógnita. Ciente de um trabalho que considera “difícil e desgastante”, mesmo assim vale a pena cuidar de quem com o tempo deposita a confiança em nós.

Em conversa com o Notícias do Norte, Riverio Andrade apontou em primeira abordagem que “é um trabalho que gosto de fazer”, mesmo com a existência de “lacunas”.

O mesmo conta que este trabalho não é fácil, e que a partir do momento que se entra no centro “somos obrigados a mudar o nosso psicológico”, ou seja ser “empático”, e entender que são pessoas que precisam de cuidados.

“Temos que estar cientes de que os dias não são todos iguais. Há dias que ora é calmo, ora inquieto por causa do comportamento de um paciente agitado”, disse Andrade que adianta ainda que mesmo controlados com medicamentos, podem se descompensar, revoltarem-se ou ficarem inquietos.

Ou seja, um paciente tem o poder de desestabilizar todo o centro com insultos ou poder agredir os outros pacientes, conforme este jovem. E diante desses contratempos, embora aconteçam com pouca frequência, disse, o importante é proteger a integridade física de todos.

Devido ao seu historial como militar, Riverio Andrade diz-se preparado para se defender e manter o controlo para não magoar o paciente. Situações, que diz ter acontecido algumas vezes.

“Para além deles correrem o risco de se magoarem e nós em jeito de evitar algum acidente, o resultado da contenção desses contratempos é sempre imprevisível”, sublinha.

Diante desses tipos de situações que já aconteceram ou que podem acontecer a qualquer momento, este cuidador por muitas vezes disse pensar em sair desta atividade. “E pensamos sempre “se eu o for conter e acidentalmente mato-o ou partir-lhe uma perna ou um braço”, explicou Riverio Andrade que sublinhou que é tão difícil e desgastante este trabalho.

E regressar a casa num dia em que a atividade não foi das melhores acaba por ter alguma interferência negativa no seio familiar por causa de um dia agitado pelo comportamento de um paciente, em que por exemplo resultou em ferimento.

Este jovem acredita que a confiança criada entre o doente mental e o cuidador é muito importante e que cuidar dessas pessoas é como se tivesse cuidando de si mesmo. Por isso,“tento dedicar ao máximo para estas pessoas” e criar um “clima” para que o doente possa se sentir “à vontade e não pressionado”, tem sido a sua arma.“É muito gratificante quando se chega no centro e ser recebido com carinho”, disse.

Acompanhá-los nas atividades fora do centro, mesmo nos meus dias de folga, segundo Riverio Andrade vale muito a pena esse esforço.

“Acho que nem sempre é dinheiro que nos trás cá, mas sim amor pelo trabalho”, finalizou.

AC – Estagiária