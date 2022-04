Prisão preventiva e apresentação periódica para suspeitos de crime de tráfico de drogas de alto risco

6/04/2022 00:26 - Modificado em 6/04/2022 00:26

Dois indivíduos de nacionalidade cabo-verdiana, de 32 e 33 anos de idade, foram detidos em flagrante delito no sábado passado, 02 de Abril, na localidade de Tanquinho Norte – cidade de Santa Maria, Sal uma certa quantidade de haxixe, suficiente para 86 doses individuais, balança de precisão, produtos utlizados no consumo e confeção de doses de estupefacientes, mais de cem mil escudos em dinheiro, entre outros elementos com relevância probatória.

Na sequência do mandato de busca e apreensão efetuada pelo Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS) em cumprimento deteve, em flagrante delito, dois indivíduos, do sexo masculino, pela prática de 01 (um) crime de Tráfico de Drogas de Alto Risco, em co-autoria.

Os detidos, foram apresentados na segunda-feira, 04 abril às autoridades judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, em que foi aplicado a um dos indivíduos – Prisão Preventiva, e ao segundo foi aplicado – Apresentação Periódica.