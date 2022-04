Resultados preliminares do Vº Recenseamento Geral das Pescas mostram que houve um aumento de operadores de pesca e de embarcações em Cabo Verde

5/04/2022 13:15 - Modificado em 5/04/2022 13:29

Cabo verde possui neste momento, conforme os resultados preliminares do Vº Recenseamento Geral das Pescas, apresentados hoje, 05 de abril, em São Vicente cerca de 1403 armadores de pesca no país, 3215 pescadores artesanais e conta com 972 operadores de pesca semi industriais e indústrias e ainda 1881 vendedores de peixe, 135 tratadores em todo o território nacional. Em termos de embarcações, existem no país 1434 botes, 127 embarcações de pesca industriais e semi industriais e 36 embarcações de pesca desportiva. E 151 infraestruturas de serviço e apoio à pesca. Os dados são referentes ao período de 22 de Novembro à 7 de Dezembro 2021.

E foram realizados em todas as comunidades piscatórias, todos os portos de armamento de embarcações de pesca semi-industrial e industrial e de recreio, e todas as unidades de negócio e infraestruturas das pescas.

Dados atualizados tendo em conta que o último recenseamento aconteceu em 2011, há dez anos, e estes novos dados, conforme a técnica do IMAR e coordenadora do projeto permitem estruturar o sector e atualizar o plano amostral, a partir do qual é produzido outros indicadores a nível das pescas.

“A nível de pesca artesanal como utiliza o sistema da extrapolação, então estes dados são fundamentais no processo de indicadores estatísticos nacionais”, exemplificou Maria Auxilia Correia

Disse ainda que de certa forma, os dados apresentados mostram que existem muitas pessoas que desempregadas, acabam por “migrar” para as pescas.

Ainda durante a durante a apresentação dos resultados, a coordenadora do recenseamento avançou que não é possível fazer uma relação científica entre os dados de 2011 e os de 2021, já que as metodologias usadas foram diferentes.

“Em 2011 foi uma operação feita exclusivamente pelo IMAR e agora tivemos o suporte do Instituto Nacional de Estatística (INE). Portanto são processos diferentes”, frisou.

Contudo, a nível dos recursos humanos envolvidos, contabilizando os armadores, pescadores, vendedores e tratadores, salientou que é possível fazer uma comparação. “Houve um aumento de mais de 1500 indivíduos. E também tivemos um aumento de embarcações, tanto artesanal como industrial e semi industrial”, sublinhou Maria Auxilia Correia.

Alem destes dados, frisou que existe uma carência de formação ao profissional e que tudo isso terá que ser tido em conta para elaboração de politicas do sector e que as politicas são feitas com dados reais e recentes e que terão importância para as politicas publicas para o sector.

O Vº Recenseamento Geral das Pescas foi assegurada e coordenada pelo Instituto do Mar (IMar) – que é ODINE para produção de estatística das pescas e tecnicamente apoiada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

E é uma componente do projeto Harmonizar e Melhorar as Estatísticas na Africa Ocidental financiado pelo Governo de Cabo Verde, através do Banco Mundial com um financiamento global de 27 mil contos.

Os dados definitivos deverão ser conhecidos no mês de junho, com a publicação do relatório técnico do Quinto recenseamento geral das pescas em Cabo Verde.

Elvis Carvalho