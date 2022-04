São Vicente: UCID quer que as medidas anunciadas pelo governo sejam implementadas com “urgência e com impacto imediato”

5/04/2022 13:03 - Modificado em 5/04/2022 13:03

A União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) quer que as medidas do governo para mitigar os efeitos da guerra, da crise económica e a consequente escalada de preços dos produtos de primeira necessidade, sejam implementadas com “urgência e com impacto imediato”, por forma que a situação económica das empresas e das famílias não se agrava.

Em conferência de imprensa realizada esta manhã na sede da UCID em São Vicente, a deputada nacional pelo círculo eleitoral de Zilda Oliveira avançou que o partido vai interpelar o governo, em sessão plenária que se inicia amanhã, 06 de abril, sobre medidas que o partido tem vindo a apontar sistematicamente e que considera ser necessárias.

A UCID, pelas palavras da deputada, sublinhou que há necessidade de se fazer a reposição do poder de compra das famílias, principalmente das mais desfavorecidas.

“Propomos o aumento do salário mínimo e das pensões sociais como forma de minimizar o impacto dos sucessivos aumentos de preços de produtos alimentares de primeira necessidade, bem como de outros bens de consumo com impacto direto sobre a segurança alimentar das famílias”, propõe a deputada da UCID.

Apesar de o orçamento de Estado não prever o aumento salarial neste ano, Zilda Oliveira não descartou a possibilidade de revisar o orçamento. “Há necessidade de nós pensarmos, e se for necessário revisitarmos o orçamento de Estado e do governo apresentar um orçamento retificativo nós iremos dar o nosso apoio nesse sentido”, indicou.

A democrata-cristã propõe ainda a “necessidade de revisão da política fiscal” relativamente ao aumento dos combustíveis, da energia que irão impactar na cobrança das receitas, agravando a sustentabilidade de muitas empresas podendo vir a pôr em risco postos de trabalho.

É neste sentido que a UCID sugere o “baixar do IVA a valores estacionários” antes desta última subida dos combustíveis.

Em relação ao açambarcamento, a mesma propõe impor limites de compra e impor restrições de venda de determinados produtos para assim garantir “uma justa e equitativa repartição por todos”.

“O impacto desta crise económica é presente na vida dos consumidores cabo-verdianos, portanto essas medidas têm de ser imediatamente sentidas pelas famílias”, sublinha.

Ainda para a sessão plenária desta semana, a UCID tem na agenda debate com ministro da cultura e ministro do mar, Abraão Vicente, com questões relacionadas com patrimónios material e imaterial, questões relacionadas com o mar, nomeadamente a situação dos trabalhadores marítimos, estivadores eventuais da Enapor e a comunicação e segurança marítima.

