Armindo Gomes vai liderar o MPD em São Vicente

5/04/2022 00:22 - Modificado em 5/04/2022 00:28

A Lista C encabeçada por Armindo Gomes, em São Vicente conseguiu 540 votos, contra 498 Votos da Lista B encabeçada por Vander Gomes. Lista A encabeçada por Flavio Lima teve 139 votos, cujas eleições aconteceram no domingo 3 de Abril.

Armindo Gomes, que é militante do partido desde os anos 2000 avançou que pretende “organizar melhor o partido, dinamizar as bases e atrair novos militantes jovens para o seio do MPD em São Vicente” e ainda “unir as sensibilidades internas para ter melhores resultados nas próximas eleições autárquicas e legislativas.

Por isso, acrescentou, a sua lista de “militantes jovens, seniores, com paridade de género, militantes engajados com as causas do MPD e os seus princípios”.