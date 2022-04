Futebol Fogo: Botafogo Sagra-se campeão regional do Fogo 12 anos depois

5/04/2022 00:13 - Modificado em 5/04/2022 00:13

Botafogo, que precisaria de apenas de 1 ponto em jogo da 16.ª Jornada frente ao ABC, agendada para este domingo, dia 3, para festejar o título, acabou festejando no sábado, após o empate a zero entre o NôPintcha e o Desportivo Futebol Clube.

Botafogo conquista assim o campeonato regional do Fogo a três jornadas do fim e vai representar a Ilha do Fogo no campeonato nacional de Futebol.

Esta agremiação desportiva fundada há quase 50 anos e com o maior palmarés a nível da ilha, estava “em jejum” desde a época 2009/10 e esta temporada, cujos jogos são disputados no campo de São Lourenço, continua isolada na liderança e é a única equipa que ainda não perdeu desde o início do regional.