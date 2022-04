Boxe: Cabo Verde já soma três medalhas de prata no Campeonato da Zona II de África

5/04/2022 00:16 - Modificado em 5/04/2022 00:16

A selecção cabo-verdiana de boxe já garantiu três medalhas de prata no Campeonato da Zona II de África que decorre em Freetown (Serra Leoa), onde o País esta representado por sete atletas, orientados tecnicamente pelo seleccionador Adilson Varela.

Lenick Fernandes (51kg) da região desportiva de Santiago Norte mais concretamente do concelho de Santa Cruz, Elisandro Silva (57kg) atleta de Tarrafal de Santiago, mas que actualmente representa Santiago Sul e Márcio Monteiro (60kg) também da região de Santiago Sul estão na luta pelo título.

É que no domingo Lenick Fernandes venceu um concorrente da Guiné, Elisandro da Silva levou de vencido sobre um pugilista da Serra Leoa, assim como Márcio Monteiro que também venceu um concorrente do país anfitrião.

Já nesta tarde de segunda-feira, a partir das 17:00 de Cabo Verde começa a ser disputada a segunda sessão de combates em que Admilson Carvalho, 63,3kg, atleta da região Santiago Sul enfrenta um pugilista da Guiné, para logo de seguida Hernâni Gomes 67kg, atleta de região de São Vicente medir as forças ante aquele que é referenciado como o melhor atleta do Senegal na categoria, numa partida em que ambos se conhecem num combate na Cidade da Praia que ditou a vitória ao atleta cabo-verdiano.

Já o campeão nacional, Sifonelo Borges (86kg) atleta de Santiago Sul sobe o ringe, também esta tarde, para jogar com um boxeur da Gâmbia.

Adilson Varela disse à Inforpress que a comitiva de Cabo Verde está com expectativa “bem alta” para os combates desta tarde, alegando que todos os atletas estão motivados e com vontade de subirem ao ringue para darem o máximo, mas com respeito e cautela para com os adversários.

Enquanto isto, o atleta olímpico, Davilson Morais vai competir nos pesos pesados com um atleta do Senegal, numa data a indicar.