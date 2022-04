Covid-19: Cabo Verde não registou nenhum óbito em Março

4/04/2022 23:51 - Modificado em 4/04/2022 23:51

Cabo Verde conta hoje com 12 casos ativos de covid-19, face aos 16 há uma semana, e não registou qualquer óbito por complicações associadas à doença no mês de Março, segundo dados oficiais.

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde de Cabo Verde referem que desde o início da pandemia no país, em 20 de Março de 2020, o arquipélago somou 55.961 casos de covid-19, que provocaram 401 óbitos, o último dos quais ocorrido em 22 de Fevereiro.

Desta forma, não se registou qualquer óbito por covid-19 no mês de Março, enquanto em todo o mês de Fevereiro foram registados cinco mortos por complicações associadas à doença, tantos como praticamente num único dia em Janeiro, no pico de casos da pandemia no arquipélago, segundo o histórico disponibilizado pelo Ministério da Saúde.