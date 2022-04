Com a subida sucessiva dos preços dos combustíveis os taxistas já não querem adiar o aumento das tarifas

O Presidente da Associação dos Taxistas de São Vicente disse hoje que vai submeter uma proposta de atualização das tarifas de táxis à Câmara Municipal de São Vicente devido aos sucessivos aumentos do preço dos combustíveis.

Com a tabela desatualizada, a associação quer que a CMSV atualize as tarifas, e conforme Belarmino Lima, há já taxistas com os preços actualizados, mas que estão a enfrentar vários problemas, porque a tabela ainda não está aprovada.

“A maioria dos taxistas querem o aumento, até alguns já estão com preços actualizados e isso está a criar-nos alguns problemas porque a tabela ainda não está aprovada”, afirmou.

No entanto, explicou que com a subida sucessiva dos preços dos combustíveis os taxistas já não podem adiar o aumento das tarifas.

“Com mais esse aumento dos combustíveis, neste mês, não sabemos se seremos capazes de aguentar mais. Estamos a estudar uma proposta para entregar ao vereador dos transportes da Câmara Municipal de São Vicente, que vai levá-la até à Assembleia Municipal para análise e aprovação, mas estamos a ponderar para não ser uma subida onerosa para os nossos clientes”, justificou.

Os preços do gasóleo e da gasolina aumentaram no início deste mês com o litro de gasóleo normal passou a ser vendido a 134,50 escudos e a gasolina a 167,10 escudos.

