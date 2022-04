Jorge Carlos Fonseca é o novo conselheiro do Observatório da Cidadania Ativa e Direitos Humanos de Cabo Verde

4/04/2022 15:15 - Modificado em 4/04/2022 15:16

O antigo presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca é o novo conselheiro e membro do Observatório da Cidadania ativa. Este é um dos ganhos da referida instituição que esteve reunida no passado dia 2 de abril em Assembleia Geral, conforme explica o presidente do OCA Orlando Lima.

“É uma grande honra podermos contar com as experiências e os conhecimentos de tão ilustre figura no cumprimento da missão do Observatório que, para além da educação para a cidadania ativa, assume, igualmente, as questões relativas aos direitos humanos”, explicou Orlando Lima numa publicação na sua rede social.

Importa referir que a Assembleia Geral do Observatório esteve reunida dia 2 de abril, tendo sido eleita uma nova equipa que passa a contar com a presença de 6 mulheres, nas diferentes estruturas diretivas.

“São duas, as professoras Celeste Fortes e Lia Medina que assumem a vice-presidência da direção. Também Diva Gomes, Ana Évora, Jennifer Neves e Kristy Pimentel em diferentes cargos”, apontou.

As outras novidades, adianta Rolando Lima é, a criação de comissões de trabalho, nomeadamente comissão científica, comissão para igualdade de género, cidadania, direitos humanos e juventude.

“O envolvimento dos jovens nas iniciativas do Observatório tem sido algo constante e desta vez estamos mais reforçados com a entrada, na equipa, de jovens universitários que decidiram dar o seu contributo”, diz o presidente do Observatório que sublinha que esta camada jovem será importante para influenciar de forma positiva junto dos cidadãos em vista boas práticas e boas atitudes.

Contudo, para este responsável os desafios a enfrentar é “aproximar mais o Observatório às comunidades, em todo o país e na Diáspora, mobilizar mais cidadãos e cidadãs à causa da cidadania, da democracia, direitos humanos, justiça social e diálogo, bem como a instalação de Pontos Focais nas Ilhas/Concelhos”.

AC