Futebol: Rosariense sagra-se campeão regional de Santo Antão Norte após 11 anos de jejum

4/04/2022 15:12 - Modificado em 4/04/2022 15:13

A equipa do Rosariense venceu ontem, 3 de abril, a equipa do Paulense por 1-0 e conquistou o título de campeão regional de futebol de Santo Antão Norte, 11 anos depois. O único golo da partida foi apontado por Nuno, aos 63 minutos.

O Rosariense manteve a diferença de seis pontos em relação ao seu mais direto perseguidor, o Santo Crucifixo, e ainda que perca os dois jogos que tem pela frente, o título já não lhe foge, tendo em conta a vantagem no confronto direto.

O treinador do Rosariense, Marcos Fortes, manifestou-se satisfeito pela conquista do título sobretudo porque, conforme disse, “é excelente ganhar como jogador e, agora, como treinador”, mas destacou o espírito de entrega dos jogadores que integram o plantel que dirige.

Satisfeito estava, também, o presidente do clube, Orlando Jesus Delgado, que destacou o facto de a direção ter optado por outras prioridades nos últimos anos, nomeadamente a construção da sede do clube, mas disse que, este ano, a opção foi “ser campeão” e que o objetivo foi conseguido.

No primeiro jogo da tarde de domingo, o Santo Crucifixo venceu a UD Janela por 3-0, com golos de Pimpim (44 minutos), Caicedo (55) e Nelson (58).

Na próxima jornada serão disputadas as partidas Rosariense – Foguetões e Santo Crucifixo – Solpontense, no sábado, 09, e UD Janela – Paulense, no domingo, 10. O Sinagoga fica isento.